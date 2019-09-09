النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إعصار عنيف يضرب طوكيو ورياح عاتية وأمطار غزيرة

إخلاء بعض المناطق وانقطاعات بالكهرباء واضطرابات بحركة النقل

ضرب إعصار عنيف، صباح الاثنين، منطقة طوكيو، تُرافقه رياح عاتية وأمطار غزيرة هطلت بكميات غير مسبوقة؛ مما دفع السلطات إلى إصدار نصائح إرشادات لإخلاء بعض المناطق، وتسبب في حدوث انقطاعات في التيار الكهربائي واضطرابات في حركة النقل.
والإعصار "فاكساي" الذي تُرافقه رياح تصل سرعتها إلى 216كلم/ساعة دخل البر الياباني من ساحل شيبا جنوب غرب العاصمة بعدما عبر خليج طوكيو.
وأصدرت السلطات أوامر إخلاء غير إلزامية لمناطق يقطنها أكثر من 390 ألف نسمة، مع توقعات بأن تبلغ سرعة الرياح وكميات الأمطار مستويات قياسية.
وحرمت حوالى 290 ألف أسرة من الكهرباء في المنطقة، وتَضرر ما لا يقل عن عشرة منازل في شيزوكا قرب طوكيو؛ حيث تَحَطّمت نوافذ، وانقلبت سيارات وفق وسائل إعلام محلية.
ودعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية السكان إلى "توخي الحذر من العواصف والأمواج القوية والانهيارات الأرضية والفيضانات والأنهار التي غمرتها الفيضانات".
وأعلنت شركة السكك الحديد إلغاء حوالى 100 رحلة قطار فائق السرعة تربط طوكيو بمدن وسط البلاد وغربها، كما توقفت حركة العبارات في خليج طوكيو.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
إعصار عنيف يضرب طوكيو ورياح عاتية وأمطار غزيرة
سبق

ضرب إعصار عنيف، صباح الاثنين، منطقة طوكيو، تُرافقه رياح عاتية وأمطار غزيرة هطلت بكميات غير مسبوقة؛ مما دفع السلطات إلى إصدار نصائح إرشادات لإخلاء بعض المناطق، وتسبب في حدوث انقطاعات في التيار الكهربائي واضطرابات في حركة النقل.
والإعصار "فاكساي" الذي تُرافقه رياح تصل سرعتها إلى 216كلم/ساعة دخل البر الياباني من ساحل شيبا جنوب غرب العاصمة بعدما عبر خليج طوكيو.
وأصدرت السلطات أوامر إخلاء غير إلزامية لمناطق يقطنها أكثر من 390 ألف نسمة، مع توقعات بأن تبلغ سرعة الرياح وكميات الأمطار مستويات قياسية.
وحرمت حوالى 290 ألف أسرة من الكهرباء في المنطقة، وتَضرر ما لا يقل عن عشرة منازل في شيزوكا قرب طوكيو؛ حيث تَحَطّمت نوافذ، وانقلبت سيارات وفق وسائل إعلام محلية.
ودعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية السكان إلى "توخي الحذر من العواصف والأمواج القوية والانهيارات الأرضية والفيضانات والأنهار التي غمرتها الفيضانات".
وأعلنت شركة السكك الحديد إلغاء حوالى 100 رحلة قطار فائق السرعة تربط طوكيو بمدن وسط البلاد وغربها، كما توقفت حركة العبارات في خليج طوكيو.

09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441
08:25 AM

إعصار عنيف يضرب طوكيو ورياح عاتية وأمطار غزيرة

إخلاء بعض المناطق وانقطاعات بالكهرباء واضطرابات بحركة النقل

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
3,773

ضرب إعصار عنيف، صباح الاثنين، منطقة طوكيو، تُرافقه رياح عاتية وأمطار غزيرة هطلت بكميات غير مسبوقة؛ مما دفع السلطات إلى إصدار نصائح إرشادات لإخلاء بعض المناطق، وتسبب في حدوث انقطاعات في التيار الكهربائي واضطرابات في حركة النقل.
والإعصار "فاكساي" الذي تُرافقه رياح تصل سرعتها إلى 216كلم/ساعة دخل البر الياباني من ساحل شيبا جنوب غرب العاصمة بعدما عبر خليج طوكيو.
وأصدرت السلطات أوامر إخلاء غير إلزامية لمناطق يقطنها أكثر من 390 ألف نسمة، مع توقعات بأن تبلغ سرعة الرياح وكميات الأمطار مستويات قياسية.
وحرمت حوالى 290 ألف أسرة من الكهرباء في المنطقة، وتَضرر ما لا يقل عن عشرة منازل في شيزوكا قرب طوكيو؛ حيث تَحَطّمت نوافذ، وانقلبت سيارات وفق وسائل إعلام محلية.
ودعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية السكان إلى "توخي الحذر من العواصف والأمواج القوية والانهيارات الأرضية والفيضانات والأنهار التي غمرتها الفيضانات".
وأعلنت شركة السكك الحديد إلغاء حوالى 100 رحلة قطار فائق السرعة تربط طوكيو بمدن وسط البلاد وغربها، كما توقفت حركة العبارات في خليج طوكيو.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,119
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,600
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,506
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,969

كاريكاتير

السعودة الوهمية

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة