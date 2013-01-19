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جدة.. مجهولون يسرقون مبلغًا ماليًّا من مدرسة بنات ويعبثون بمحتوياتها‎

اللصوص كسروا نافذة حديدية وتسللوا للداخل.. والجهات الأمنية تباشر الواقعة

فوجئ منسوبات إحدى المدارس الثانوية بحي السامر بجدة صباح أمس بسرقة مجهولين 3000 ريال من خزانة المدرسة، والعبث بمحتوياتها.

وقد باشرت الأجهزة الأمنية الحادث، وتقوم بإجراءات الكشف عن اللصوص.

وفي التفاصيل، بُلِّغت الجهات الأمنية بسرقة مبلغ مالي (3000 ريال) من خزانة مدرسة ثانوية للبنات بحي السامر؛ إذ تمكن اللصوص من كسر نافذة حديدية، والتسلل إلى داخل المدرسة، والقيام بالسرقة، والعبث بمحتويات المدرسة.

وباشرت الجهات المعنية الواقعة، وقامت بالإجراءات اللازمة لضبط المتورطين.

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جدة.. مجهولون يسرقون مبلغًا ماليًّا من مدرسة بنات ويعبثون بمحتوياتها‎
سبق

فوجئ منسوبات إحدى المدارس الثانوية بحي السامر بجدة صباح أمس بسرقة مجهولين 3000 ريال من خزانة المدرسة، والعبث بمحتوياتها.

وقد باشرت الأجهزة الأمنية الحادث، وتقوم بإجراءات الكشف عن اللصوص.

وفي التفاصيل، بُلِّغت الجهات الأمنية بسرقة مبلغ مالي (3000 ريال) من خزانة مدرسة ثانوية للبنات بحي السامر؛ إذ تمكن اللصوص من كسر نافذة حديدية، والتسلل إلى داخل المدرسة، والقيام بالسرقة، والعبث بمحتويات المدرسة.

وباشرت الجهات المعنية الواقعة، وقامت بالإجراءات اللازمة لضبط المتورطين.

19 يناير 2019 - 13 جمادى الأول 1440
12:45 AM

جدة.. مجهولون يسرقون مبلغًا ماليًّا من مدرسة بنات ويعبثون بمحتوياتها‎

اللصوص كسروا نافذة حديدية وتسللوا للداخل.. والجهات الأمنية تباشر الواقعة

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سعود الدعجاني - جدة
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فوجئ منسوبات إحدى المدارس الثانوية بحي السامر بجدة صباح أمس بسرقة مجهولين 3000 ريال من خزانة المدرسة، والعبث بمحتوياتها.

وقد باشرت الأجهزة الأمنية الحادث، وتقوم بإجراءات الكشف عن اللصوص.

وفي التفاصيل، بُلِّغت الجهات الأمنية بسرقة مبلغ مالي (3000 ريال) من خزانة مدرسة ثانوية للبنات بحي السامر؛ إذ تمكن اللصوص من كسر نافذة حديدية، والتسلل إلى داخل المدرسة، والقيام بالسرقة، والعبث بمحتويات المدرسة.

وباشرت الجهات المعنية الواقعة، وقامت بالإجراءات اللازمة لضبط المتورطين.

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