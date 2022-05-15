وفي هذا الإطار أعلنت الهيئة أنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لسحبه من الأسواق ومنع تداوله.

حذرت هيئة الغذاء والدواء من منتج معقم اليدين "نكس” مخالف للاشتراطات الصحية؛ لاحتوائه على نسبة أقل من الحد المسموح من مادتي الإيثانول والايزوبروبانول المعقمة.

"الغذاء والدواء" تحذر من استعمال معقم يدين مخالف للاشتراطات الصحية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-15 حذرت هيئة الغذاء والدواء من منتج معقم اليدين "نكس” مخالف للاشتراطات الصحية؛ لاحتوائه على نسبة أقل من الحد المسموح من مادتي الإيثانول والايزوبروبانول المعقمة. وفي هذا الإطار أعلنت الهيئة أنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لسحبه من الأسواق ومنع تداوله.

15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441 10:08 PM

"الغذاء والدواء" تحذر من استعمال معقم يدين مخالف للاشتراطات الصحية اتخذت الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لسحبه من الأسواق





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حذرت هيئة الغذاء والدواء من منتج معقم اليدين "نكس” مخالف للاشتراطات الصحية؛ لاحتوائه على نسبة أقل من الحد المسموح من مادتي الإيثانول والايزوبروبانول المعقمة.

وفي هذا الإطار أعلنت الهيئة أنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لسحبه من الأسواق ومنع تداوله.