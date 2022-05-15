النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الغذاء والدواء" تحذر من استعمال معقم يدين مخالف للاشتراطات الصحية

اتخذت الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لسحبه من الأسواق

حذرت هيئة الغذاء والدواء من منتج معقم اليدين "نكس” مخالف للاشتراطات الصحية؛ لاحتوائه على نسبة أقل من الحد المسموح من مادتي الإيثانول والايزوبروبانول المعقمة.

وفي هذا الإطار أعلنت الهيئة أنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لسحبه من الأسواق ومنع تداوله.

هيئة الغذاء والدواء

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الغذاء والدواء" تحذر من استعمال معقم يدين مخالف للاشتراطات الصحية
سبق

حذرت هيئة الغذاء والدواء من منتج معقم اليدين "نكس” مخالف للاشتراطات الصحية؛ لاحتوائه على نسبة أقل من الحد المسموح من مادتي الإيثانول والايزوبروبانول المعقمة.

وفي هذا الإطار أعلنت الهيئة أنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لسحبه من الأسواق ومنع تداوله.

15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441
10:08 PM

"الغذاء والدواء" تحذر من استعمال معقم يدين مخالف للاشتراطات الصحية

اتخذت الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لسحبه من الأسواق

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
3,330

حذرت هيئة الغذاء والدواء من منتج معقم اليدين "نكس” مخالف للاشتراطات الصحية؛ لاحتوائه على نسبة أقل من الحد المسموح من مادتي الإيثانول والايزوبروبانول المعقمة.

وفي هذا الإطار أعلنت الهيئة أنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لسحبه من الأسواق ومنع تداوله.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,255
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,301
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,474
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,337

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

علي آل شرمة
المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

عبدالسلام المشيطي
الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد
جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

محمد المالكي
معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

سعيد آل جندب
حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

علي آل شرمة
نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

فهد بن ردّه الحمداني
التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة