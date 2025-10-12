النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الخبرة السعودي" ينظم غدًا ندوة "مقاطعة منتجات الدول المعادية"

تنطلق 9 مساءً عبر برنامج (ZOOM) وتبث خلال يوتيوب

ينظم منتدى الخبرة السعودي، ضمن نشاطه الأسبوعي، غدًا الثلاثاء، ندوة بعنوان: "مقاطعة منتجات الدول المعادية.. ثقافة مجتمعية يجب تعزيزها".

وتنطلق الندوة 9 مساءً، عبر برنامج زووم (ZOOM)، وتنقل مباشرة على قناة المنتدى في يوتيوب.

ويشارك فيها: رجل الأعمال والمحلل الاقتصادي، محمد بن إبراهيم المعجل، والإعلامي المهتم بشؤون المستهلك، عبدالعزيز بن صالح الخضيري، والكاتب الاقتصادي خالد بن صالح الغدير، والمستشار الإعلامي الكاتب الصحفي، صالح بن عبدالله المسلم، ويديرها الكاتب والباحث الاقتصادي، علي بن محمد الحازمي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الخبرة السعودي" ينظم غدًا ندوة "مقاطعة منتجات الدول المعادية"
سبق

ينظم منتدى الخبرة السعودي، ضمن نشاطه الأسبوعي، غدًا الثلاثاء، ندوة بعنوان: "مقاطعة منتجات الدول المعادية.. ثقافة مجتمعية يجب تعزيزها".

وتنطلق الندوة 9 مساءً، عبر برنامج زووم (ZOOM)، وتنقل مباشرة على قناة المنتدى في يوتيوب.

ويشارك فيها: رجل الأعمال والمحلل الاقتصادي، محمد بن إبراهيم المعجل، والإعلامي المهتم بشؤون المستهلك، عبدالعزيز بن صالح الخضيري، والكاتب الاقتصادي خالد بن صالح الغدير، والمستشار الإعلامي الكاتب الصحفي، صالح بن عبدالله المسلم، ويديرها الكاتب والباحث الاقتصادي، علي بن محمد الحازمي.

12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442
07:39 PM

"الخبرة السعودي" ينظم غدًا ندوة "مقاطعة منتجات الدول المعادية"

تنطلق 9 مساءً عبر برنامج (ZOOM) وتبث خلال يوتيوب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
714

ينظم منتدى الخبرة السعودي، ضمن نشاطه الأسبوعي، غدًا الثلاثاء، ندوة بعنوان: "مقاطعة منتجات الدول المعادية.. ثقافة مجتمعية يجب تعزيزها".

وتنطلق الندوة 9 مساءً، عبر برنامج زووم (ZOOM)، وتنقل مباشرة على قناة المنتدى في يوتيوب.

ويشارك فيها: رجل الأعمال والمحلل الاقتصادي، محمد بن إبراهيم المعجل، والإعلامي المهتم بشؤون المستهلك، عبدالعزيز بن صالح الخضيري، والكاتب الاقتصادي خالد بن صالح الغدير، والمستشار الإعلامي الكاتب الصحفي، صالح بن عبدالله المسلم، ويديرها الكاتب والباحث الاقتصادي، علي بن محمد الحازمي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,858
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,432
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,789
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,324

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد
لا بطالة مع رؤية 2030

لا بطالة مع رؤية 2030

سارة الجهني
لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

عبدالغني الشيخ
"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

ماجد البريكان
إنها أمي وليست العجوز..!

إنها أمي وليست العجوز..!

حسن آل عمير
الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

علي آل شرمة
مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

غسان محمد عسيلان
حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي
زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

عبدالرحمن المرشد
المعلم فقط..

المعلم فقط..

خالد الشبانة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة