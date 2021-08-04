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"المصلح" لوالد فتاة حول حكم إجبارها على ارتداء النقاب: بالرفق والإقناع

أكد في اتصال لبرنامج "يستفتونك" أنه قد تكون المفاسد أكبر من المصالح

‬نصح أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم الدكتور خالد بن عبدالله المصلح، والد فتاة بانتهاج وسائل الرفق والإقناع وتجنّب العنف والإكراه والإجبار في نصح ابنته التي تبلغ 17 من عمرها على النقاب الذي ترفض ارتداءه.

وتفصيلاً، تَسَاءلَ والد فتاة في اتصال في برنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة" عن حكم إجبار ابنته التي تبلغ من العمر 17 عاماً، وتتحجب دون تغطية الوجه على ارتداء النقاب، ولكنها ترفض ذلك؟

وأجابه "المصلح" بقوله: "الإجبار كيف يكون؟ عليك بالسعي ببذل النصح، وأما الإجبار فلست متصوراً كيف يكون هذا الإجبار؟ وبالتأكيد يأمرها ويوجهها ويحثها بالحسنى بما يراه من الخير، ويحذرها مما يراه من الشر.

وأضاف: "وأما الإجبار فلم يتضح لي ما سبيله وما طريقه، وفي الجملة فما وصلت إليه بهدوء وإقناع وملاطفة أثبت مما تصل إليه بإجبار وإكراه وعنف، فإن ذلك قد يتحقق لك به مطلوب، لكنّ العواقب ليست بحميدة، وقد تكون المفاسد أكبر من المصالح.

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"المصلح" لوالد فتاة حول حكم إجبارها على ارتداء النقاب: بالرفق والإقناع
سبق

‬نصح أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم الدكتور خالد بن عبدالله المصلح، والد فتاة بانتهاج وسائل الرفق والإقناع وتجنّب العنف والإكراه والإجبار في نصح ابنته التي تبلغ 17 من عمرها على النقاب الذي ترفض ارتداءه.

وتفصيلاً، تَسَاءلَ والد فتاة في اتصال في برنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة" عن حكم إجبار ابنته التي تبلغ من العمر 17 عاماً، وتتحجب دون تغطية الوجه على ارتداء النقاب، ولكنها ترفض ذلك؟

وأجابه "المصلح" بقوله: "الإجبار كيف يكون؟ عليك بالسعي ببذل النصح، وأما الإجبار فلست متصوراً كيف يكون هذا الإجبار؟ وبالتأكيد يأمرها ويوجهها ويحثها بالحسنى بما يراه من الخير، ويحذرها مما يراه من الشر.

وأضاف: "وأما الإجبار فلم يتضح لي ما سبيله وما طريقه، وفي الجملة فما وصلت إليه بهدوء وإقناع وملاطفة أثبت مما تصل إليه بإجبار وإكراه وعنف، فإن ذلك قد يتحقق لك به مطلوب، لكنّ العواقب ليست بحميدة، وقد تكون المفاسد أكبر من المصالح.

04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442
04:48 PM

"المصلح" لوالد فتاة حول حكم إجبارها على ارتداء النقاب: بالرفق والإقناع

أكد في اتصال لبرنامج "يستفتونك" أنه قد تكون المفاسد أكبر من المصالح

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عبدالحكيم شار - الرياض
7
7,505

‬نصح أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم الدكتور خالد بن عبدالله المصلح، والد فتاة بانتهاج وسائل الرفق والإقناع وتجنّب العنف والإكراه والإجبار في نصح ابنته التي تبلغ 17 من عمرها على النقاب الذي ترفض ارتداءه.

وتفصيلاً، تَسَاءلَ والد فتاة في اتصال في برنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة" عن حكم إجبار ابنته التي تبلغ من العمر 17 عاماً، وتتحجب دون تغطية الوجه على ارتداء النقاب، ولكنها ترفض ذلك؟

وأجابه "المصلح" بقوله: "الإجبار كيف يكون؟ عليك بالسعي ببذل النصح، وأما الإجبار فلست متصوراً كيف يكون هذا الإجبار؟ وبالتأكيد يأمرها ويوجهها ويحثها بالحسنى بما يراه من الخير، ويحذرها مما يراه من الشر.

وأضاف: "وأما الإجبار فلم يتضح لي ما سبيله وما طريقه، وفي الجملة فما وصلت إليه بهدوء وإقناع وملاطفة أثبت مما تصل إليه بإجبار وإكراه وعنف، فإن ذلك قد يتحقق لك به مطلوب، لكنّ العواقب ليست بحميدة، وقد تكون المفاسد أكبر من المصالح.

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