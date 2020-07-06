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في هجوم خاطف.. الجيش اليمني يحرر مواقع من الحوثيين في نهم

سقوط العديد من عناصر مليشيا بين قتيل وجريح

شنّت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الاثنين، هجوماً على مواقع كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة نجد العتق بمديرية نهم شرق محافظة صنعاء.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري، أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية حررا عدداً من المواقع في منطقة نجد العتق، خلال هجوم خاطف بدأ منذ ساعات الصباح الأولى، وأسفر أيضاً عن سقوط العديد من عناصر مليشيا الحوثي بين قتيل وجريح.

وذكر المصدر أن الهجوم تزامن مع كمين محكم استهدف مجاميع تابعة للمليشيات في محيط جبال صلب ونتج عنه مصرع جميع العناصر التي كانت تحاول التسلل إلى أحد المواقع العسكرية، ولا تزال جثث القتلى متناثرة على الأرض حتى الآن.

وأشار إلى أن المعارك تزامنت مع قصف مدفعي مكثّف لقوات الجيش وغارات لطيران تحالف دعم الشرعية، أسفر عن تدمير دبابة وعدد من الأطقم التابعة للمليشيات.

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في هجوم خاطف.. الجيش اليمني يحرر مواقع من الحوثيين في نهم
سبق

شنّت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الاثنين، هجوماً على مواقع كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة نجد العتق بمديرية نهم شرق محافظة صنعاء.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري، أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية حررا عدداً من المواقع في منطقة نجد العتق، خلال هجوم خاطف بدأ منذ ساعات الصباح الأولى، وأسفر أيضاً عن سقوط العديد من عناصر مليشيا الحوثي بين قتيل وجريح.

وذكر المصدر أن الهجوم تزامن مع كمين محكم استهدف مجاميع تابعة للمليشيات في محيط جبال صلب ونتج عنه مصرع جميع العناصر التي كانت تحاول التسلل إلى أحد المواقع العسكرية، ولا تزال جثث القتلى متناثرة على الأرض حتى الآن.

وأشار إلى أن المعارك تزامنت مع قصف مدفعي مكثّف لقوات الجيش وغارات لطيران تحالف دعم الشرعية، أسفر عن تدمير دبابة وعدد من الأطقم التابعة للمليشيات.

06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441
06:30 PM

في هجوم خاطف.. الجيش اليمني يحرر مواقع من الحوثيين في نهم

سقوط العديد من عناصر مليشيا بين قتيل وجريح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شنّت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الاثنين، هجوماً على مواقع كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة نجد العتق بمديرية نهم شرق محافظة صنعاء.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري، أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية حررا عدداً من المواقع في منطقة نجد العتق، خلال هجوم خاطف بدأ منذ ساعات الصباح الأولى، وأسفر أيضاً عن سقوط العديد من عناصر مليشيا الحوثي بين قتيل وجريح.

وذكر المصدر أن الهجوم تزامن مع كمين محكم استهدف مجاميع تابعة للمليشيات في محيط جبال صلب ونتج عنه مصرع جميع العناصر التي كانت تحاول التسلل إلى أحد المواقع العسكرية، ولا تزال جثث القتلى متناثرة على الأرض حتى الآن.

وأشار إلى أن المعارك تزامنت مع قصف مدفعي مكثّف لقوات الجيش وغارات لطيران تحالف دعم الشرعية، أسفر عن تدمير دبابة وعدد من الأطقم التابعة للمليشيات.

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