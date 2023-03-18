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كورونا الصين.. رقم جديد ومطمئن يكشف انخفاض الإصابات

اللجنة الصحية: البر الرئيسي للبلاد سجّل 13 حالة إصابة فقط

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، الأربعاء، أن البر الرئيسي للبلاد سجّل 13 حالة إصابة جديدة فقط بفيروس كورونا، الثلاثاء، انخفاضًا من 21 حالة في اليوم السابق.

وأضافت، في بيان، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي الصيني يرتفع بذلك إلى 80894 مصابًا.

وارتفع العدد الإجمالي للوفيات بسبب التفشي على البر الرئيسي إلى 3237 حتى نهاية يوم الثلاثاء، بزيادة 11 حالة وفاة جديدة مقارنة باليوم السابق.

وسجلت الوفيات الجديدة في إقليم هوبي، بؤرة تفشي فيروس كورونا في الصين، ومن بينها 10 حالات وفاة في مدينة ووهان عاصمة الإقليم.

ووفق "سكاي نيوز" لليوم الخامس على التوالي، يفوق عدد الإصابات الواردة من الخارج في الصين عدد حالات العدوى داخل البلاد التي سجلت حالة عدوى محلية واحدة فقط في ووهان، الثلاثاء.

الصين فيروس كورونا الجديد

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كورونا الصين.. رقم جديد ومطمئن يكشف انخفاض الإصابات
سبق

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، الأربعاء، أن البر الرئيسي للبلاد سجّل 13 حالة إصابة جديدة فقط بفيروس كورونا، الثلاثاء، انخفاضًا من 21 حالة في اليوم السابق.

وأضافت، في بيان، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي الصيني يرتفع بذلك إلى 80894 مصابًا.

وارتفع العدد الإجمالي للوفيات بسبب التفشي على البر الرئيسي إلى 3237 حتى نهاية يوم الثلاثاء، بزيادة 11 حالة وفاة جديدة مقارنة باليوم السابق.

وسجلت الوفيات الجديدة في إقليم هوبي، بؤرة تفشي فيروس كورونا في الصين، ومن بينها 10 حالات وفاة في مدينة ووهان عاصمة الإقليم.

ووفق "سكاي نيوز" لليوم الخامس على التوالي، يفوق عدد الإصابات الواردة من الخارج في الصين عدد حالات العدوى داخل البلاد التي سجلت حالة عدوى محلية واحدة فقط في ووهان، الثلاثاء.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
08:53 AM

كورونا الصين.. رقم جديد ومطمئن يكشف انخفاض الإصابات

اللجنة الصحية: البر الرئيسي للبلاد سجّل 13 حالة إصابة فقط

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، الأربعاء، أن البر الرئيسي للبلاد سجّل 13 حالة إصابة جديدة فقط بفيروس كورونا، الثلاثاء، انخفاضًا من 21 حالة في اليوم السابق.

وأضافت، في بيان، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي الصيني يرتفع بذلك إلى 80894 مصابًا.

وارتفع العدد الإجمالي للوفيات بسبب التفشي على البر الرئيسي إلى 3237 حتى نهاية يوم الثلاثاء، بزيادة 11 حالة وفاة جديدة مقارنة باليوم السابق.

وسجلت الوفيات الجديدة في إقليم هوبي، بؤرة تفشي فيروس كورونا في الصين، ومن بينها 10 حالات وفاة في مدينة ووهان عاصمة الإقليم.

ووفق "سكاي نيوز" لليوم الخامس على التوالي، يفوق عدد الإصابات الواردة من الخارج في الصين عدد حالات العدوى داخل البلاد التي سجلت حالة عدوى محلية واحدة فقط في ووهان، الثلاثاء.

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