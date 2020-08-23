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"الصحة": تسجيل 1109حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1702 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 1109حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1702 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 23 أغسطس 2020، تسجيل 1109 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 307479 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 1702 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 280143 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 30 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3649 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 23687 والحالات الحرجة 1644حالة.

وتابع العبد العالي يقول: بلغ إجمالي الفحوص في المملكة 4,674,950 فحصًا مخبريًا دقيقًا.
وكشف أن الإجراءات الوقائية أسهمت في الوقاية من انتشار فيروس "ميرس".

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة": تسجيل 1109حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1702 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 23 أغسطس 2020، تسجيل 1109 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 307479 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 1702 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 280143 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 30 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3649 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 23687 والحالات الحرجة 1644حالة.

وتابع العبد العالي يقول: بلغ إجمالي الفحوص في المملكة 4,674,950 فحصًا مخبريًا دقيقًا.
وكشف أن الإجراءات الوقائية أسهمت في الوقاية من انتشار فيروس "ميرس".

23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
03:38 PM
اخر تعديل
23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
04:21 PM

"الصحة": تسجيل 1109حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1702 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
6
18,496

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 23 أغسطس 2020، تسجيل 1109 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 307479 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 1702 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 280143 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 30 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3649 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 23687 والحالات الحرجة 1644حالة.

وتابع العبد العالي يقول: بلغ إجمالي الفحوص في المملكة 4,674,950 فحصًا مخبريًا دقيقًا.
وكشف أن الإجراءات الوقائية أسهمت في الوقاية من انتشار فيروس "ميرس".

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38 مليار ..

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