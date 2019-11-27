بالفيديو: موكب ولي العهد متوجهاً إلى قصر الوطن في أبوظبي
توجه موكب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى قصر الوطن في أبوظبي، عقب وصوله إليها في زيارة رسمية.
وكان سموه وصل إلى مطار أبوظبي، وكان في مقدمة مستقبليه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وكبار المسؤولين في الإمارات.
ولي العهد
زيارة ولي العهد للإمارات 2019
الأمير محمد بن سلمان
بالفيديو: موكب ولي العهد متوجهاً إلى قصر الوطن في أبوظبي
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-11-27
توجه موكب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى قصر الوطن في أبوظبي، عقب وصوله إليها في زيارة رسمية.
وكان سموه وصل إلى مطار أبوظبي، وكان في مقدمة مستقبليه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وكبار المسؤولين في الإمارات.
27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441
05:30 PM
بالفيديو: موكب ولي العهد متوجهاً إلى قصر الوطن في أبوظبي
توجه موكب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى قصر الوطن في أبوظبي، عقب وصوله إليها في زيارة رسمية.
وكان سموه وصل إلى مطار أبوظبي، وكان في مقدمة مستقبليه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وكبار المسؤولين في الإمارات.