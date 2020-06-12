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"الصحة" تعلن تسجيل 3921 إصابة جديدة بـ"كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 119942

لبنان يسجل 20 إصابة جديدة بكورونا

استقرار عدد الوفيات عند 31 حالة

سجّل لبنان 20 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، 13 منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، وسبعة لبنانيين وافدين مؤخّراً من الخارج؛ مما رفع عدد الإصابات إلى 1422 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأنّ الساعات الـ24 الماضية شهدت إجراء 1714 فحص PCR الخاص بالفيروس، في وقت استقر عدد الوفيات جرّاء الفيروس عند 31 ح

لبنان فيروس كورونا الجديد

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لبنان يسجل 20 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجّل لبنان 20 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، 13 منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، وسبعة لبنانيين وافدين مؤخّراً من الخارج؛ مما رفع عدد الإصابات إلى 1422 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأنّ الساعات الـ24 الماضية شهدت إجراء 1714 فحص PCR الخاص بالفيروس، في وقت استقر عدد الوفيات جرّاء الفيروس عند 31 ح

12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441
05:35 PM

لبنان يسجل 20 إصابة جديدة بكورونا

استقرار عدد الوفيات عند 31 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّل لبنان 20 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، 13 منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، وسبعة لبنانيين وافدين مؤخّراً من الخارج؛ مما رفع عدد الإصابات إلى 1422 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأنّ الساعات الـ24 الماضية شهدت إجراء 1714 فحص PCR الخاص بالفيروس، في وقت استقر عدد الوفيات جرّاء الفيروس عند 31 ح

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