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"الصحة": تسجيل 1409 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 4526 خلال الـ24 ساعة الماضية

يتناسب مع مرحلة "نعود بحذر".. كيف يجنب تطبيق "تباعد" مستخدميه عدوى كورونا؟

ثبتت فاعليته في الاتجاه الهابط لمعدل الإصابات

تلبّي حكومة المملكة حاجة مواطنيها والمقيمين على أراضيها إلى الحلول التقنية الفعّالة، التي تساعدهم على حماية أنفسهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتسهيل أمورهم الحياتية خلال فترات مكافحة الوباء، التي اختلفت فيها إجراءات الوقاية، وكذلك إتاحة أساليب تواصل سريعة وناجعة مع الجهات الرسمية في حال الإصابة بالعدوى، وعلى غرار تطبيقي "توكلنا" و"تطمن"، أطلقت المملكة من خلال الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" تطبيق "تباعد"، الذي يتيح إشعار وتنبيه الأشخاص عند مخالطتهم لمصابين بالفيروس في أي مكان يوجدون فيه، عبر تقنية البلوتوث في هواتفهم دون اشتراط لتوفر خدمة الإنترنت بها.

ويتناسب تطبيق "تباعد" من حيث المميزات، التي يوفرها مع مرحلة الإجراءات الوقائية، التي وصلت لها لحالة مكافحة الفيروس في المملكة، فكما تواءم التطبيقان السابقان مع المرحلتين اللتين أطلقا فيهما، يلائم تطبيق "تباعد" مرحلة عودة الحياة إلى طبيعتها في المملكة، التي يجري استئناف أنشطة الحياة الطبيعية خلالها تحت شعار "نعود بحذر"، وتقوم الغاية من ابتكار التطبيق على إشراك الأفراد في السيطرة على تفشي جائحة كورونا، والحد من التوسع في انتشاره، والخفض التدريجي للقيود المفروضة على الحياة الاجتماعية والأنشطة الأخرى، وهو ما تحقق بالفعل، ويلمسه جميع الأفراد من الاتجاه الهابط لمعدل الإصابات خلال الأسابيع الأخيرة.

ومن شأن إرسال التطبيق إشعارات مباشرة واستباقية للشخص المستفيد منه على هاتفه، في حال اكتشاف أي إصابة مسجلة، أن يدخل الطمأنينة على نفوس الأفراد، ويجنبهم الإصابة بالقلق، كما يعد وسيلة فعّالهم لهم للقيام بأنشطتهم واهتماماتهم، دون قيود تقلص حريتهم في الحركة، وتشير المعطيات إلى استفادة أعداد كبيرة من الأفراد في المملكة من التطبيق في المحافظة على أنفسهم من الإصابة، بالإضافة إلى استخدام 15 ألف شخص للتطبيق في إبلاغ الجهات المختصة عن إصابتهم، بعد أن كشف "تباعد" إصابتهم، استشعاراً منهم لمسؤوليتهم عن أنفسهم وذوي قرباهم، وأصدقائهم وزملائهم في العمل وجيرانهم في الحي.

ويحظى تطبيق "تباعد" برضا كل مستخدميه، حتى أولئك الذين لم يستفيدوا منه في الوقت المناسب، ويعرض حساب التطبيق على موقع "تويتر" نماذج كثيرة لأشخاص استفادوا من التطبيق في حماية أنفسهم من الإصابة، وسط إجماع كل المتابعين للحساب على أهمية "تباعد" وملاءمته للمرحلة الحالية من مكافحة فيروس كورونا في المملكة، التي تواصل بذل جهودها على كل المستويات؛ للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين، وتوفير أفضل سبل الوقاية والرعاية لهم، لاسيما من خلال توفير الوسائل والحلول التقنية المناسبة، ونشر الوعي اللازم بمزاياها وطرق استخدامها، حتى تتم السيطرة على الوباء وخلو أراضيها منه.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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يتناسب مع مرحلة "نعود بحذر".. كيف يجنب تطبيق "تباعد" مستخدميه عدوى كورونا؟
سبق

تلبّي حكومة المملكة حاجة مواطنيها والمقيمين على أراضيها إلى الحلول التقنية الفعّالة، التي تساعدهم على حماية أنفسهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتسهيل أمورهم الحياتية خلال فترات مكافحة الوباء، التي اختلفت فيها إجراءات الوقاية، وكذلك إتاحة أساليب تواصل سريعة وناجعة مع الجهات الرسمية في حال الإصابة بالعدوى، وعلى غرار تطبيقي "توكلنا" و"تطمن"، أطلقت المملكة من خلال الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" تطبيق "تباعد"، الذي يتيح إشعار وتنبيه الأشخاص عند مخالطتهم لمصابين بالفيروس في أي مكان يوجدون فيه، عبر تقنية البلوتوث في هواتفهم دون اشتراط لتوفر خدمة الإنترنت بها.

ويتناسب تطبيق "تباعد" من حيث المميزات، التي يوفرها مع مرحلة الإجراءات الوقائية، التي وصلت لها لحالة مكافحة الفيروس في المملكة، فكما تواءم التطبيقان السابقان مع المرحلتين اللتين أطلقا فيهما، يلائم تطبيق "تباعد" مرحلة عودة الحياة إلى طبيعتها في المملكة، التي يجري استئناف أنشطة الحياة الطبيعية خلالها تحت شعار "نعود بحذر"، وتقوم الغاية من ابتكار التطبيق على إشراك الأفراد في السيطرة على تفشي جائحة كورونا، والحد من التوسع في انتشاره، والخفض التدريجي للقيود المفروضة على الحياة الاجتماعية والأنشطة الأخرى، وهو ما تحقق بالفعل، ويلمسه جميع الأفراد من الاتجاه الهابط لمعدل الإصابات خلال الأسابيع الأخيرة.

ومن شأن إرسال التطبيق إشعارات مباشرة واستباقية للشخص المستفيد منه على هاتفه، في حال اكتشاف أي إصابة مسجلة، أن يدخل الطمأنينة على نفوس الأفراد، ويجنبهم الإصابة بالقلق، كما يعد وسيلة فعّالهم لهم للقيام بأنشطتهم واهتماماتهم، دون قيود تقلص حريتهم في الحركة، وتشير المعطيات إلى استفادة أعداد كبيرة من الأفراد في المملكة من التطبيق في المحافظة على أنفسهم من الإصابة، بالإضافة إلى استخدام 15 ألف شخص للتطبيق في إبلاغ الجهات المختصة عن إصابتهم، بعد أن كشف "تباعد" إصابتهم، استشعاراً منهم لمسؤوليتهم عن أنفسهم وذوي قرباهم، وأصدقائهم وزملائهم في العمل وجيرانهم في الحي.

ويحظى تطبيق "تباعد" برضا كل مستخدميه، حتى أولئك الذين لم يستفيدوا منه في الوقت المناسب، ويعرض حساب التطبيق على موقع "تويتر" نماذج كثيرة لأشخاص استفادوا من التطبيق في حماية أنفسهم من الإصابة، وسط إجماع كل المتابعين للحساب على أهمية "تباعد" وملاءمته للمرحلة الحالية من مكافحة فيروس كورونا في المملكة، التي تواصل بذل جهودها على كل المستويات؛ للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين، وتوفير أفضل سبل الوقاية والرعاية لهم، لاسيما من خلال توفير الوسائل والحلول التقنية المناسبة، ونشر الوعي اللازم بمزاياها وطرق استخدامها، حتى تتم السيطرة على الوباء وخلو أراضيها منه.

18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441
03:41 PM

يتناسب مع مرحلة "نعود بحذر".. كيف يجنب تطبيق "تباعد" مستخدميه عدوى كورونا؟

ثبتت فاعليته في الاتجاه الهابط لمعدل الإصابات

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محمد صبح - الرياض
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تلبّي حكومة المملكة حاجة مواطنيها والمقيمين على أراضيها إلى الحلول التقنية الفعّالة، التي تساعدهم على حماية أنفسهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتسهيل أمورهم الحياتية خلال فترات مكافحة الوباء، التي اختلفت فيها إجراءات الوقاية، وكذلك إتاحة أساليب تواصل سريعة وناجعة مع الجهات الرسمية في حال الإصابة بالعدوى، وعلى غرار تطبيقي "توكلنا" و"تطمن"، أطلقت المملكة من خلال الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" تطبيق "تباعد"، الذي يتيح إشعار وتنبيه الأشخاص عند مخالطتهم لمصابين بالفيروس في أي مكان يوجدون فيه، عبر تقنية البلوتوث في هواتفهم دون اشتراط لتوفر خدمة الإنترنت بها.

ويتناسب تطبيق "تباعد" من حيث المميزات، التي يوفرها مع مرحلة الإجراءات الوقائية، التي وصلت لها لحالة مكافحة الفيروس في المملكة، فكما تواءم التطبيقان السابقان مع المرحلتين اللتين أطلقا فيهما، يلائم تطبيق "تباعد" مرحلة عودة الحياة إلى طبيعتها في المملكة، التي يجري استئناف أنشطة الحياة الطبيعية خلالها تحت شعار "نعود بحذر"، وتقوم الغاية من ابتكار التطبيق على إشراك الأفراد في السيطرة على تفشي جائحة كورونا، والحد من التوسع في انتشاره، والخفض التدريجي للقيود المفروضة على الحياة الاجتماعية والأنشطة الأخرى، وهو ما تحقق بالفعل، ويلمسه جميع الأفراد من الاتجاه الهابط لمعدل الإصابات خلال الأسابيع الأخيرة.

ومن شأن إرسال التطبيق إشعارات مباشرة واستباقية للشخص المستفيد منه على هاتفه، في حال اكتشاف أي إصابة مسجلة، أن يدخل الطمأنينة على نفوس الأفراد، ويجنبهم الإصابة بالقلق، كما يعد وسيلة فعّالهم لهم للقيام بأنشطتهم واهتماماتهم، دون قيود تقلص حريتهم في الحركة، وتشير المعطيات إلى استفادة أعداد كبيرة من الأفراد في المملكة من التطبيق في المحافظة على أنفسهم من الإصابة، بالإضافة إلى استخدام 15 ألف شخص للتطبيق في إبلاغ الجهات المختصة عن إصابتهم، بعد أن كشف "تباعد" إصابتهم، استشعاراً منهم لمسؤوليتهم عن أنفسهم وذوي قرباهم، وأصدقائهم وزملائهم في العمل وجيرانهم في الحي.

ويحظى تطبيق "تباعد" برضا كل مستخدميه، حتى أولئك الذين لم يستفيدوا منه في الوقت المناسب، ويعرض حساب التطبيق على موقع "تويتر" نماذج كثيرة لأشخاص استفادوا من التطبيق في حماية أنفسهم من الإصابة، وسط إجماع كل المتابعين للحساب على أهمية "تباعد" وملاءمته للمرحلة الحالية من مكافحة فيروس كورونا في المملكة، التي تواصل بذل جهودها على كل المستويات؛ للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين، وتوفير أفضل سبل الوقاية والرعاية لهم، لاسيما من خلال توفير الوسائل والحلول التقنية المناسبة، ونشر الوعي اللازم بمزاياها وطرق استخدامها، حتى تتم السيطرة على الوباء وخلو أراضيها منه.

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