النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العاصمي": الأمية بالمملكة الأقل على المستويين العربي والإقليمي

خلال افتتاحه اليوم فعاليات لقاء العقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار

نوّه نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي بالجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة منذ تأسيسها إلى اليوم في مواجهة مشكلة الأمية من خلال أساليب متنوعة، مشيراً إلى الخطوات الإجرائية والاستراتيجيات والخطط الوطنية التي اتخذتها وزارة التعليم في سبيل ذلك، حيث انخفضت نسبة الأمية في المملكة، لتصبح اليوم واحدة من أقل النسب على المستويين العربي والإقليمي.

جاء ذلك في كلمته خلال افتتاحه اليوم فعاليات لقاء العقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار (2015 - 2024م) وملتقى التعليم المستمر الثاني، والذي يهدف إلى زيادة التوعية في مجال التعليم المستمر وزيادة التوعية في مجال محو الأمية في جميع المهارات، والتذكير بأهمية هذا المجال.

وأضاف د. "العاصمي" أن المملكة بذلت منذ تأسيسها إلى اليوم جهوداً كبيرة في مواجهة مشكلة الأمية بأساليب متنوعة، وكان ذلك متبوعاً بدعم غير محدود من قبل قيادتنا الرشيدة التي وضعت التعليم على رأس أولوياتها، باعتباره حجر الأساس في نهضة المملكة وازدهارها، واتخذت وزارة التعليم في سبيل ذلك عدداً من الخطوات الإجرائية، ووضعت الاستراتيجيات والخطط الوطنية التي آتت ثمارها في هذا المجال بحمد الله، حيث انخفضت نسبة الأمية في المملكة، لتصبح اليوم واحدة من أقل النسب على المستويين العربي والإقليمي.

وذكر أن الوزارة أدركت أن السياق العالمي الجديد وما فيه من تطورات متسارعة يحتم النظر إلى مشكلة الأمية وفق منظور جديد يراعي المتغيرات العالمية، فتحولت إلى التركيز على الأمية بمعناها الضيق بعدم الإلمام بمبادئ القراءة والكتابة إلى مفهوم نوعي أكثر شمولية يركز على التعليم المستمر وتعديل مفاهيم التعلم مدى الحياة ومحو الأمية الرقمية بالتوازي مع إعداد أبناء هذا الوطن بمهارات القرن الحادي والعشرين والثورة الصناعية الراهنة، وتجسد ذلك بعدد من المبادرات والمشاريع تأتي في طليعتها مبادرة التعلم مدى الحياة "استدام".

نائب وزير التعليم وزارة التعليم الأمية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العاصمي": الأمية بالمملكة الأقل على المستويين العربي والإقليمي
سبق

نوّه نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي بالجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة منذ تأسيسها إلى اليوم في مواجهة مشكلة الأمية من خلال أساليب متنوعة، مشيراً إلى الخطوات الإجرائية والاستراتيجيات والخطط الوطنية التي اتخذتها وزارة التعليم في سبيل ذلك، حيث انخفضت نسبة الأمية في المملكة، لتصبح اليوم واحدة من أقل النسب على المستويين العربي والإقليمي.

جاء ذلك في كلمته خلال افتتاحه اليوم فعاليات لقاء العقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار (2015 - 2024م) وملتقى التعليم المستمر الثاني، والذي يهدف إلى زيادة التوعية في مجال التعليم المستمر وزيادة التوعية في مجال محو الأمية في جميع المهارات، والتذكير بأهمية هذا المجال.

وأضاف د. "العاصمي" أن المملكة بذلت منذ تأسيسها إلى اليوم جهوداً كبيرة في مواجهة مشكلة الأمية بأساليب متنوعة، وكان ذلك متبوعاً بدعم غير محدود من قبل قيادتنا الرشيدة التي وضعت التعليم على رأس أولوياتها، باعتباره حجر الأساس في نهضة المملكة وازدهارها، واتخذت وزارة التعليم في سبيل ذلك عدداً من الخطوات الإجرائية، ووضعت الاستراتيجيات والخطط الوطنية التي آتت ثمارها في هذا المجال بحمد الله، حيث انخفضت نسبة الأمية في المملكة، لتصبح اليوم واحدة من أقل النسب على المستويين العربي والإقليمي.

وذكر أن الوزارة أدركت أن السياق العالمي الجديد وما فيه من تطورات متسارعة يحتم النظر إلى مشكلة الأمية وفق منظور جديد يراعي المتغيرات العالمية، فتحولت إلى التركيز على الأمية بمعناها الضيق بعدم الإلمام بمبادئ القراءة والكتابة إلى مفهوم نوعي أكثر شمولية يركز على التعليم المستمر وتعديل مفاهيم التعلم مدى الحياة ومحو الأمية الرقمية بالتوازي مع إعداد أبناء هذا الوطن بمهارات القرن الحادي والعشرين والثورة الصناعية الراهنة، وتجسد ذلك بعدد من المبادرات والمشاريع تأتي في طليعتها مبادرة التعلم مدى الحياة "استدام".

02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441
05:29 PM

"العاصمي": الأمية بالمملكة الأقل على المستويين العربي والإقليمي

خلال افتتاحه اليوم فعاليات لقاء العقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
0
375

نوّه نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي بالجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة منذ تأسيسها إلى اليوم في مواجهة مشكلة الأمية من خلال أساليب متنوعة، مشيراً إلى الخطوات الإجرائية والاستراتيجيات والخطط الوطنية التي اتخذتها وزارة التعليم في سبيل ذلك، حيث انخفضت نسبة الأمية في المملكة، لتصبح اليوم واحدة من أقل النسب على المستويين العربي والإقليمي.

جاء ذلك في كلمته خلال افتتاحه اليوم فعاليات لقاء العقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار (2015 - 2024م) وملتقى التعليم المستمر الثاني، والذي يهدف إلى زيادة التوعية في مجال التعليم المستمر وزيادة التوعية في مجال محو الأمية في جميع المهارات، والتذكير بأهمية هذا المجال.

وأضاف د. "العاصمي" أن المملكة بذلت منذ تأسيسها إلى اليوم جهوداً كبيرة في مواجهة مشكلة الأمية بأساليب متنوعة، وكان ذلك متبوعاً بدعم غير محدود من قبل قيادتنا الرشيدة التي وضعت التعليم على رأس أولوياتها، باعتباره حجر الأساس في نهضة المملكة وازدهارها، واتخذت وزارة التعليم في سبيل ذلك عدداً من الخطوات الإجرائية، ووضعت الاستراتيجيات والخطط الوطنية التي آتت ثمارها في هذا المجال بحمد الله، حيث انخفضت نسبة الأمية في المملكة، لتصبح اليوم واحدة من أقل النسب على المستويين العربي والإقليمي.

وذكر أن الوزارة أدركت أن السياق العالمي الجديد وما فيه من تطورات متسارعة يحتم النظر إلى مشكلة الأمية وفق منظور جديد يراعي المتغيرات العالمية، فتحولت إلى التركيز على الأمية بمعناها الضيق بعدم الإلمام بمبادئ القراءة والكتابة إلى مفهوم نوعي أكثر شمولية يركز على التعليم المستمر وتعديل مفاهيم التعلم مدى الحياة ومحو الأمية الرقمية بالتوازي مع إعداد أبناء هذا الوطن بمهارات القرن الحادي والعشرين والثورة الصناعية الراهنة، وتجسد ذلك بعدد من المبادرات والمشاريع تأتي في طليعتها مبادرة التعلم مدى الحياة "استدام".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,224
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
9,480
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,773
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,405

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري
قضية حراس الأمن..!

قضية حراس الأمن..!

ماجد الحربي
اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

ماجد البريكان
البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

عبدالغني الشيخ
إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

صالح مطر الغامدي
قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

عبدالرحمن المرشد
ظنون الثقافة..!!

ظنون الثقافة..!!

ساير المنيعي
خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي
(ودنا) بخدمة ممتازة..!

(ودنا) بخدمة ممتازة..!

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة