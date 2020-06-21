هل تحمي النظارة الشمسية العينين من أشعة الكسوف؟ "الغذاء والدواء" تجيب

أوضحت فيما تشهد مناطق المملكة كسوفاً حلقياً.. "قمر يمر بين الأرض والشمس"

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن النظارة الشمسية لا تحمي العينين من خطر أشعة الشمس في أثناء الكسوف.

وقالت الهيئة: حمايةً لعينيك، لا تعرضهما لكسوف الشمس مباشرة أو من خلال النظارة الشمسية #كسوف_الشمس.

وشهدت جميع مناطق المملكة، صباح اليوم الأحد، كسوفاً حلقياً للشمس، ويحدث كسوف الشمس عندما يمر القمر بين الأرض و‌الشمس، عندها يحجب القمر قرص الشمس كلياً أو جزئياً عن المشاهدة على سطح الأرض.