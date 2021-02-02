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التعاون يحتفل بتاوامبا وكاسيو.. والفريق يؤدي مرانه الرئيس تأهباً لملاقاة النصر

بمناسبة حصولهم على جوائز الأفضلية في شهر يناير

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون اليوم مرانه الرئيس بقيادة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون استعداداً لمواجهة "النصر" الخميس المقبل في افتتاح الجولة الـ 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وعقد المدرب محاضرة عبر الفيديو للاعبين شرح معها عدداً من الجوانب الفنية المتعلقة بالفريق، ثم بدأت التمارين بعمليات التسخين، ثم أدى اللاعبون التمارين اللياقية، فرض خلالها المدرب مناورة بين اللاعبين طبق معها عدداً من الجمل التكتيكية التي سينتهجها في المباراة.

وأقامت العلاقات العامة بالنادي احتفالية خاصة بالثنائي "ليندر تاوامبا، كاسيو أنجوس" بمناسبة حصولهم على جوائز الأفضلية في شهر يناير.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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التعاون يحتفل بتاوامبا وكاسيو.. والفريق يؤدي مرانه الرئيس تأهباً لملاقاة النصر
سبق

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون اليوم مرانه الرئيس بقيادة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون استعداداً لمواجهة "النصر" الخميس المقبل في افتتاح الجولة الـ 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وعقد المدرب محاضرة عبر الفيديو للاعبين شرح معها عدداً من الجوانب الفنية المتعلقة بالفريق، ثم بدأت التمارين بعمليات التسخين، ثم أدى اللاعبون التمارين اللياقية، فرض خلالها المدرب مناورة بين اللاعبين طبق معها عدداً من الجمل التكتيكية التي سينتهجها في المباراة.

وأقامت العلاقات العامة بالنادي احتفالية خاصة بالثنائي "ليندر تاوامبا، كاسيو أنجوس" بمناسبة حصولهم على جوائز الأفضلية في شهر يناير.

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
08:51 PM

التعاون يحتفل بتاوامبا وكاسيو.. والفريق يؤدي مرانه الرئيس تأهباً لملاقاة النصر

بمناسبة حصولهم على جوائز الأفضلية في شهر يناير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون اليوم مرانه الرئيس بقيادة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون استعداداً لمواجهة "النصر" الخميس المقبل في افتتاح الجولة الـ 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وعقد المدرب محاضرة عبر الفيديو للاعبين شرح معها عدداً من الجوانب الفنية المتعلقة بالفريق، ثم بدأت التمارين بعمليات التسخين، ثم أدى اللاعبون التمارين اللياقية، فرض خلالها المدرب مناورة بين اللاعبين طبق معها عدداً من الجمل التكتيكية التي سينتهجها في المباراة.

وأقامت العلاقات العامة بالنادي احتفالية خاصة بالثنائي "ليندر تاوامبا، كاسيو أنجوس" بمناسبة حصولهم على جوائز الأفضلية في شهر يناير.

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