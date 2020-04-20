بـ37 حالة.. مكة في مقدمة مدن المملكة بوفيات "كورونا"

إجمالي عدد الإصابات فيها يصل إلى 2552 شخصاً

بلغ إجمالي حالات الوفاة من جراء فيروس "كورونا" المستجد في مكة المكرمة 37 حالة.

واستحوذت مكة المكرمة على النصيب الأكبر في عدد وفيات "كورونا"، التي بلغت 103 حالات وفاة سجلتها المملكة منذ بداية انتشار فيروس "كورونا".

وبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بمكة 2552 حالة؛ منها 2170 حالة نشطة.

ولم تسجل مكة المكرمة اليوم أي حالة تعافٍ، حيث توقف إجمالي عدد المتعافين فيها عند 345 حالة.