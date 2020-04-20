النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بـ37 حالة.. مكة في مقدمة مدن المملكة بوفيات "كورونا"

إجمالي عدد الإصابات فيها يصل إلى 2552 شخصاً

بلغ إجمالي حالات الوفاة من جراء فيروس "كورونا" المستجد في مكة المكرمة 37 حالة.

واستحوذت مكة المكرمة على النصيب الأكبر في عدد وفيات "كورونا"، التي بلغت 103 حالات وفاة سجلتها المملكة منذ بداية انتشار فيروس "كورونا".

وبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بمكة 2552 حالة؛ منها 2170 حالة نشطة.

ولم تسجل مكة المكرمة اليوم أي حالة تعافٍ، حيث توقف إجمالي عدد المتعافين فيها عند 345 حالة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بـ37 حالة.. مكة في مقدمة مدن المملكة بوفيات "كورونا"
سبق

بلغ إجمالي حالات الوفاة من جراء فيروس "كورونا" المستجد في مكة المكرمة 37 حالة.

واستحوذت مكة المكرمة على النصيب الأكبر في عدد وفيات "كورونا"، التي بلغت 103 حالات وفاة سجلتها المملكة منذ بداية انتشار فيروس "كورونا".

وبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بمكة 2552 حالة؛ منها 2170 حالة نشطة.

ولم تسجل مكة المكرمة اليوم أي حالة تعافٍ، حيث توقف إجمالي عدد المتعافين فيها عند 345 حالة.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
04:17 PM

بـ37 حالة.. مكة في مقدمة مدن المملكة بوفيات "كورونا"

إجمالي عدد الإصابات فيها يصل إلى 2552 شخصاً

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
3
5,596

بلغ إجمالي حالات الوفاة من جراء فيروس "كورونا" المستجد في مكة المكرمة 37 حالة.

واستحوذت مكة المكرمة على النصيب الأكبر في عدد وفيات "كورونا"، التي بلغت 103 حالات وفاة سجلتها المملكة منذ بداية انتشار فيروس "كورونا".

وبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بمكة 2552 حالة؛ منها 2170 حالة نشطة.

ولم تسجل مكة المكرمة اليوم أي حالة تعافٍ، حيث توقف إجمالي عدد المتعافين فيها عند 345 حالة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,381
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,828
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,329
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,442

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

السناب والمحتوى الأجوف!

السناب والمحتوى الأجوف!

نورة الجايز
هل نتوقف عن الحملات التوعوية ضد "كورونا"؟

هل نتوقف عن الحملات التوعوية ضد "كورونا"؟

منى القحطاني
لماذا لا نساعد الخائنة؟!

لماذا لا نساعد الخائنة؟!

أحمد عجب
عندما يموت الضمير... وتفقد الإنسانية

عندما يموت الضمير... وتفقد الإنسانية

أفنان القرشي
السعودية وكورونا.. وما خفي كان أعظم!!

السعودية وكورونا.. وما خفي كان أعظم!!

عبدالرحمن القحطاني
ارحموا الآباء والأمهات من (السناب والتيك توك)

ارحموا الآباء والأمهات من (السناب والتيك توك)

حسن آل عمير
طلاب الجامعات.. والاختبار عن بُعد..!

طلاب الجامعات.. والاختبار عن بُعد..!

ماجد الحربي
قوافل الخير السعودية تحاصر تداعيات كورونا

قوافل الخير السعودية تحاصر تداعيات كورونا

علي آل شرمة
العالقون بالمدارس الأهلية

العالقون بالمدارس الأهلية

أحمد عجب
فطنة التحالف ووقف الحرب

فطنة التحالف ووقف الحرب

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة