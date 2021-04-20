تنبيه لحالة أمطار رعدية على المحافظات الشرقية لمكة المكرّمة

الدفاع المدني دعا إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: الطائف وميسان وأضم والعرضيات، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وانعدامٍ في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة 5 مساءً.