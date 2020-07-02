وأضاف: "السحب التي قد تكون ممطرة تتشكل فوق قمم جبال السروات في #عسير و#جازان وربما #الباحة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "اليوم #الخميس أجواء صيفية مستقرة بوجه عام في معظم المناطق".

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أجواء صيفية مستقرة تشهدها مناطق المملكة اليوم.

ممطرة قد تتشكل هنا.. "المسند" عن طقس الخميس: أجواء صيفية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-07-02 توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أجواء صيفية مستقرة تشهدها مناطق المملكة اليوم. وقال عبر حسابه في "تويتر": "اليوم #الخميس أجواء صيفية مستقرة بوجه عام في معظم المناطق". وأضاف: "السحب التي قد تكون ممطرة تتشكل فوق قمم جبال السروات في #عسير و#جازان وربما #الباحة.

02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441 09:07 AM

ممطرة قد تتشكل هنا.. "المسند" عن طقس الخميس: أجواء صيفية تحدّث عن استقرار جوي يسود بوجه عام على معظم مناطق المملكة





A A A





1 مشاركة

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أجواء صيفية مستقرة تشهدها مناطق المملكة اليوم.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "اليوم #الخميس أجواء صيفية مستقرة بوجه عام في معظم المناطق".

وأضاف: "السحب التي قد تكون ممطرة تتشكل فوق قمم جبال السروات في #عسير و#جازان وربما #الباحة.