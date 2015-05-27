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"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 17 مسجدًا في 7 مناطق بعد تعقيمها

ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه خلال 110 أيام إلى 1388 مسجدًا

قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بإعادة افتتاح 17 مسجدًا، بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 7 مناطق، بعد ثبوت 17 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 110 أيام إلى 1388 مسجدًا، في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

جاء ذلك في تقرير أصدرته الوزارة اليوم، أوضحت فيه أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيًّا وإعادة فتحها؛ هي سبعة مساجد في منطقة القصيم، وثلاثة مساجد في منطقة الرياض، ومسجدان في كل من مناطق المدينة المنورة والباحة، ومسجد واحد في كل من مناطق مكة المكرمة والشرقية وعسير.

وبيّنت الوزارة في ختام بيانها اليومي، أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لكل المساجد، كما دعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومنها لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم، وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

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"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 17 مسجدًا في 7 مناطق بعد تعقيمها
سبق

قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بإعادة افتتاح 17 مسجدًا، بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 7 مناطق، بعد ثبوت 17 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 110 أيام إلى 1388 مسجدًا، في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

جاء ذلك في تقرير أصدرته الوزارة اليوم، أوضحت فيه أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيًّا وإعادة فتحها؛ هي سبعة مساجد في منطقة القصيم، وثلاثة مساجد في منطقة الرياض، ومسجدان في كل من مناطق المدينة المنورة والباحة، ومسجد واحد في كل من مناطق مكة المكرمة والشرقية وعسير.

وبيّنت الوزارة في ختام بيانها اليومي، أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لكل المساجد، كما دعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومنها لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم، وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

27 مايو 2021 - 15 شوّال 1442
01:36 PM

"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 17 مسجدًا في 7 مناطق بعد تعقيمها

ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه خلال 110 أيام إلى 1388 مسجدًا

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عبدالله العنزي - الرياض
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قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بإعادة افتتاح 17 مسجدًا، بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 7 مناطق، بعد ثبوت 17 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 110 أيام إلى 1388 مسجدًا، في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

جاء ذلك في تقرير أصدرته الوزارة اليوم، أوضحت فيه أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيًّا وإعادة فتحها؛ هي سبعة مساجد في منطقة القصيم، وثلاثة مساجد في منطقة الرياض، ومسجدان في كل من مناطق المدينة المنورة والباحة، ومسجد واحد في كل من مناطق مكة المكرمة والشرقية وعسير.

وبيّنت الوزارة في ختام بيانها اليومي، أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لكل المساجد، كما دعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومنها لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم، وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

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