ماذا فعلت السعودية للسيطرة على عدوى "كورونا" وتحجيم انتشاره؟

رغم انتقال فيروس كورونا الجديد إلى السعودية، فإن ظهوره فيها يُعد متأخرًا مقارنة ببدء تفشيه في منتصف ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، وانتشاره في عشرات الدول بينها دول متقدمة في أنظمتها الصحية؛ مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا؛ إذ لم يظهر في السعودية سوى الاثنين الماضي بعد نحو ثمانين يومًا من انتشاره، وبعد انتقاله إلى السعودية لم يأخذ أي منحى تصاعدي يشير لانتقاله بين الأفراد، فقد اقتصرت حالات الإصابة على خمسة أفراد إلى الآن؛ أربعة منهم انتقلت إليهم العدوى نتيجة تواجدهم في إيران، والحالة الخامسة لمواطنة أصيبت بفعل مخالطة زوجها المصاب الذي لم يفصح عند دخوله المملكة عن زيارته لإيران. ويعود السبب الرئيس في تأخر انتقال "كورونا" إلى المملكة، وعدم اتخاذه أي وتيرة تصاعدية في الانتشار؛ إلى نجاعة وقوة الإجراءات الاحترازية التي طبقتها السعودية منذ بداية ظهور الفيروس لمنع دخوله إلى أراضيها، وآخر حلقة في تلك الإجراءات ما أعلنته المملكة اليوم (السبت) من إجراءات وقائية واحترازية أوصت بها الجهات الصحية المختصة، تضمنت في أحد بنودها: قصر الدخول إلى المملكة مؤقتاً للقادمين من الإمارات، والكويت، والبحرين، على المنافذ الجوية في مطارات: الملك خالد الدولي بالرياض، والملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والملك فهد الدولي بالدمام، على أن يقتصر المرور عبر المنافذ البرية بين المملكة وتلك الدول على الشاحنات التجارية فقط. وتهدف الإجراءات الوقائية والاحترازية إلى عدم ترك أي ثغرة يمكن أن يتسلل منها مصاب بالفيروس إلى داخل المملكة، وهي تتعامل مع المسار الأساسي لانتقال العدوى إلى أراضيها المتمثل في إيران، وبموجبها جرى تقليص القنوات التي يمكن أن يسلكها المصابون المحتملون في القدوم إلى المملكة على ثلاثة مطارات فحسب؛ وسيترتب على ذلك نتيجة وقائية واحترازية مهمة للغاية تكمن في تضييق إمكانية الانتشار الجغرافي للفيروس على رقعة المملكة؛ فبدلًا من إتاحة الفرصة للمصابين المحتملين للدخول إلى المملكة عبر منافذها العديدة المنتشرة عبر رقعتها الجغرافية، سيقتصر دخولهم على ثلاثة مطارات فقط؛ مما يقلل إلى أدنى مستوى من احتمالية استقبال بقية المنافذ وبالتبعية المناطق للفيروس، فتضييق الدخول يترتب عليه تشديد محاصرة الفيروس وإحكام عزله في أضيق نطاق متاح. والإجراءات الوقائية والاحترازية مثل غيرها من الإجراءات التي سبقتها؛ تهدف إلى حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، وتتعامل مع التحديات المستجدة لانتشار فيروس كورونا بالنسبة للسعودية، بحسب ما رصدتها أجهزتها العديدة حول تحديد نمط انتشار الفيروس ومصادر انتشاره، التي اقتصرت إلى الآن على إيران، والإجراءات الجديدة تبرهن على مرونة المملكة في التعامل مع تحديات انتشار الفيروس؛ إلا أن صدور تلك الإجراءات وما سبقها وما سيعقبها بشكل دوري؛ يكشف بجلاء عن حالة الاستنفار القصوى لأجهزة المملكة في التعامل مع الفيروس، وتعاملها مع كل الاحتمالات الطارئة لانتقال عدوى الفيروس بالإجراءات الملائمة، التي تسد منافذ انتقاله عبرها، وهو ما انعكس بشكل ملموس في السيطرة على عدوى الوباء وتحجيم انتشاره.

ماذا فعلت السعودية للسيطرة على عدوى "كورونا" وتحجيم انتشاره؟ محمد صبح سبق 2020-03-07 رغم انتقال فيروس كورونا الجديد إلى السعودية، فإن ظهوره فيها يُعد متأخرًا مقارنة ببدء تفشيه في منتصف ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، وانتشاره في عشرات الدول بينها دول متقدمة في أنظمتها الصحية؛ مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا؛ إذ لم يظهر في السعودية سوى الاثنين الماضي بعد نحو ثمانين يومًا من انتشاره، وبعد انتقاله إلى السعودية لم يأخذ أي منحى تصاعدي يشير لانتقاله بين الأفراد، فقد اقتصرت حالات الإصابة على خمسة أفراد إلى الآن؛ أربعة منهم انتقلت إليهم العدوى نتيجة تواجدهم في إيران، والحالة الخامسة لمواطنة أصيبت بفعل مخالطة زوجها المصاب الذي لم يفصح عند دخوله المملكة عن زيارته لإيران.



ويعود السبب الرئيس في تأخر انتقال "كورونا" إلى المملكة، وعدم اتخاذه أي وتيرة تصاعدية في الانتشار؛ إلى نجاعة وقوة الإجراءات الاحترازية التي طبقتها السعودية منذ بداية ظهور الفيروس لمنع دخوله إلى أراضيها، وآخر حلقة في تلك الإجراءات ما أعلنته المملكة اليوم (السبت) من إجراءات وقائية واحترازية أوصت بها الجهات الصحية المختصة، تضمنت في أحد بنودها: قصر الدخول إلى المملكة مؤقتاً للقادمين من الإمارات، والكويت، والبحرين، على المنافذ الجوية في مطارات: الملك خالد الدولي بالرياض، والملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والملك فهد الدولي بالدمام، على أن يقتصر المرور عبر المنافذ البرية بين المملكة وتلك الدول على الشاحنات التجارية فقط.



وتهدف الإجراءات الوقائية والاحترازية إلى عدم ترك أي ثغرة يمكن أن يتسلل منها مصاب بالفيروس إلى داخل المملكة، وهي تتعامل مع المسار الأساسي لانتقال العدوى إلى أراضيها المتمثل في إيران، وبموجبها جرى تقليص القنوات التي يمكن أن يسلكها المصابون المحتملون في القدوم إلى المملكة على ثلاثة مطارات فحسب؛ وسيترتب على ذلك نتيجة وقائية واحترازية مهمة للغاية تكمن في تضييق إمكانية الانتشار الجغرافي للفيروس على رقعة المملكة؛ فبدلًا من إتاحة الفرصة للمصابين المحتملين للدخول إلى المملكة عبر منافذها العديدة المنتشرة عبر رقعتها الجغرافية، سيقتصر دخولهم على ثلاثة مطارات فقط؛ مما يقلل إلى أدنى مستوى من احتمالية استقبال بقية المنافذ وبالتبعية المناطق للفيروس، فتضييق الدخول يترتب عليه تشديد محاصرة الفيروس وإحكام عزله في أضيق نطاق متاح.



والإجراءات الوقائية والاحترازية مثل غيرها من الإجراءات التي سبقتها؛ تهدف إلى حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، وتتعامل مع التحديات المستجدة لانتشار فيروس كورونا بالنسبة للسعودية، بحسب ما رصدتها أجهزتها العديدة حول تحديد نمط انتشار الفيروس ومصادر انتشاره، التي اقتصرت إلى الآن على إيران، والإجراءات الجديدة تبرهن على مرونة المملكة في التعامل مع تحديات انتشار الفيروس؛ إلا أن صدور تلك الإجراءات وما سبقها وما سيعقبها بشكل دوري؛ يكشف بجلاء عن حالة الاستنفار القصوى لأجهزة المملكة في التعامل مع الفيروس، وتعاملها مع كل الاحتمالات الطارئة لانتقال عدوى الفيروس بالإجراءات الملائمة، التي تسد منافذ انتقاله عبرها، وهو ما انعكس بشكل ملموس في السيطرة على عدوى الوباء وتحجيم انتشاره.

07 مارس 2020 - 12 رجب 1441 12:19 PM

ماذا فعلت السعودية للسيطرة على عدوى "كورونا" وتحجيم انتشاره؟ تقليص منافذ عبور المصابين المحتملين.. وعزلهم في أضيق نطاق





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رغم انتقال فيروس كورونا الجديد إلى السعودية، فإن ظهوره فيها يُعد متأخرًا مقارنة ببدء تفشيه في منتصف ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، وانتشاره في عشرات الدول بينها دول متقدمة في أنظمتها الصحية؛ مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا؛ إذ لم يظهر في السعودية سوى الاثنين الماضي بعد نحو ثمانين يومًا من انتشاره، وبعد انتقاله إلى السعودية لم يأخذ أي منحى تصاعدي يشير لانتقاله بين الأفراد، فقد اقتصرت حالات الإصابة على خمسة أفراد إلى الآن؛ أربعة منهم انتقلت إليهم العدوى نتيجة تواجدهم في إيران، والحالة الخامسة لمواطنة أصيبت بفعل مخالطة زوجها المصاب الذي لم يفصح عند دخوله المملكة عن زيارته لإيران.



ويعود السبب الرئيس في تأخر انتقال "كورونا" إلى المملكة، وعدم اتخاذه أي وتيرة تصاعدية في الانتشار؛ إلى نجاعة وقوة الإجراءات الاحترازية التي طبقتها السعودية منذ بداية ظهور الفيروس لمنع دخوله إلى أراضيها، وآخر حلقة في تلك الإجراءات ما أعلنته المملكة اليوم (السبت) من إجراءات وقائية واحترازية أوصت بها الجهات الصحية المختصة، تضمنت في أحد بنودها: قصر الدخول إلى المملكة مؤقتاً للقادمين من الإمارات، والكويت، والبحرين، على المنافذ الجوية في مطارات: الملك خالد الدولي بالرياض، والملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والملك فهد الدولي بالدمام، على أن يقتصر المرور عبر المنافذ البرية بين المملكة وتلك الدول على الشاحنات التجارية فقط.



وتهدف الإجراءات الوقائية والاحترازية إلى عدم ترك أي ثغرة يمكن أن يتسلل منها مصاب بالفيروس إلى داخل المملكة، وهي تتعامل مع المسار الأساسي لانتقال العدوى إلى أراضيها المتمثل في إيران، وبموجبها جرى تقليص القنوات التي يمكن أن يسلكها المصابون المحتملون في القدوم إلى المملكة على ثلاثة مطارات فحسب؛ وسيترتب على ذلك نتيجة وقائية واحترازية مهمة للغاية تكمن في تضييق إمكانية الانتشار الجغرافي للفيروس على رقعة المملكة؛ فبدلًا من إتاحة الفرصة للمصابين المحتملين للدخول إلى المملكة عبر منافذها العديدة المنتشرة عبر رقعتها الجغرافية، سيقتصر دخولهم على ثلاثة مطارات فقط؛ مما يقلل إلى أدنى مستوى من احتمالية استقبال بقية المنافذ وبالتبعية المناطق للفيروس، فتضييق الدخول يترتب عليه تشديد محاصرة الفيروس وإحكام عزله في أضيق نطاق متاح.



والإجراءات الوقائية والاحترازية مثل غيرها من الإجراءات التي سبقتها؛ تهدف إلى حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، وتتعامل مع التحديات المستجدة لانتشار فيروس كورونا بالنسبة للسعودية، بحسب ما رصدتها أجهزتها العديدة حول تحديد نمط انتشار الفيروس ومصادر انتشاره، التي اقتصرت إلى الآن على إيران، والإجراءات الجديدة تبرهن على مرونة المملكة في التعامل مع تحديات انتشار الفيروس؛ إلا أن صدور تلك الإجراءات وما سبقها وما سيعقبها بشكل دوري؛ يكشف بجلاء عن حالة الاستنفار القصوى لأجهزة المملكة في التعامل مع الفيروس، وتعاملها مع كل الاحتمالات الطارئة لانتقال عدوى الفيروس بالإجراءات الملائمة، التي تسد منافذ انتقاله عبرها، وهو ما انعكس بشكل ملموس في السيطرة على عدوى الوباء وتحجيم انتشاره.