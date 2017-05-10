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جدة.. ضبط مندوب يسوق لمنتجات تجميلية مخالفة عبر المواقع الإلكترونية

بالتعاون مع الأمن.. وإحالته للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقّه

رصدت الغذاء والدواء بالتعاون مع الجهات الأمنية في جدة، مندوبًا يسوّق لمنتجات تجميلية مخالفة عن طريق المواقع الإلكترونية.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تم ضبط ٦ عبوات مجهولة المحتوى والمصدر، وإحالته للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

هيئة الغذاء والدواء الجهات الأمنية جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جدة.. ضبط مندوب يسوق لمنتجات تجميلية مخالفة عبر المواقع الإلكترونية
سبق

رصدت الغذاء والدواء بالتعاون مع الجهات الأمنية في جدة، مندوبًا يسوّق لمنتجات تجميلية مخالفة عن طريق المواقع الإلكترونية.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تم ضبط ٦ عبوات مجهولة المحتوى والمصدر، وإحالته للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
08:42 PM

جدة.. ضبط مندوب يسوق لمنتجات تجميلية مخالفة عبر المواقع الإلكترونية

بالتعاون مع الأمن.. وإحالته للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقّه

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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رصدت الغذاء والدواء بالتعاون مع الجهات الأمنية في جدة، مندوبًا يسوّق لمنتجات تجميلية مخالفة عن طريق المواقع الإلكترونية.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تم ضبط ٦ عبوات مجهولة المحتوى والمصدر، وإحالته للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

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