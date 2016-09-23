بالصور.. مسابقة مجسم وطن تدشن مجسمي "ميدان العرضة" و"عنان السماء"

"الفوزان" عبر عن سعادته بالأعمال الفائزة وإهدائها للوطن في هذه المناسبة

بالتزامن مع احتفال المملكة باليوم الوطني 91 وبحضور وتشريف من أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير دشنت مسابقة مجسم وطن إحدى مبادرات الفوزان لخدمة المجتمع مجسمي " ميدان العرضة" و"دوار طموحنا عنان السماء" الفائزين في الموسم الثاني من المسابقة.

وتفصيلاً، هنأ عبد الله بن عبد اللطيف الفوزان رئيس مجلس إدارة مسابقة مجسم وطن، قيادة المملكة والشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني 91، وعبر عن سعادته بتدشين الأعمال الفائزة في الموسم الثاني وإهدائها للوطن في هذه المناسبة، مثمناً تشجيع أمير المنطقة للمبدعين من أبناء وبنات الوطن، ضمن دور الدولة رعاها الله في تحفيز الموهوبين ليسهموا في إثراء الحركة الإبداعية والفنية.

وأشاد "الفوزان" بدور الرعاة في تنفيذ المشاريع الفائزة بالإضافة إلى دور القطاع الخاص بشكل عام في تبني المبادرات الاجتماعية والمشاريع التي تسهم في تعزيز جودة الحياة وأثر المسؤولية الاجتماعية في المنطقة الشرقية ومناطق المملكة الأخرى، كما أثنى على اهتمام ودعم أمين المنطقة للمسابقة بما يساهم في تطوير المشهد الحضري لتكون مدن المملكة شبيهة بأجمل وأرقى المدن في العالم.

ومن جهته، بيّن الأمين العام للمسابقة الدكتور مشاري النعيم أن دعم الجهات الرسمية لمثل هذه المبادرات يأتي دليلاً على تشجيع الدولة للقطاع الخاص ليسهم في خلق واقع بيئي وثقافي جديد ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها لنهضة عمرانية ومشاريع عصرية تعكس الموروث الثقافي والتاريخي للمملكة، وتنعكس على أسلوب الحياة في المجتمع السعودي، متقدماً بالشكر الجزيل لفريق عمل مجسم وطن لما بذلوه من جهد وتميز خلال الأشهر الماضية.

وبدوره، أشاد المدير التنفيذي للمسابقة المهندس هشام الشعوان بجهود أمانة المنطقة الشرقية بقيادة المهندس الجبير وحرصها على تقديم كافة التسهيلات والتصاريح اللازمة لتنفيذ المشروع، وتمكين الشركاء المنفذين من أعمال التشغيل والصيانة وغيرها من الأدوار التي تحقق فائدة مستدامة من المشروع، وبين الشعوان أن مجسم العرضة بني على مساحة 1500 متر مربع ومكون من 3 عناصر رئيسية نافورة راقصة، ساحة تفاعلية، وأعمدة خرسانية مزينة بالنقوش التجريدية أما مجسم طموحنا عنان السماء فهو عبارة عن هيكل معدني فريد يبلغ ارتفاعه 25 متراً ويرمز إلى قمة جبل طويق.

يذكر أن ميدان العرضة يعد ساحة تفاعلية تجسد الإرث الوطني والفن الشعبي السعودي، ويتشكل المجسم من ١٣ عموداً يمثلون مناطق المملكة، يكونون مجتمعين جدارية العرضة، وهي لوحة فنية مبنية على التلاعب البصري، تكتمل فيها الصورة بأسلوب فني يجسد فن العرضة بطابع عصري.

ويضيف دوار "طموحنا عنان السماء" بعداً جمالياً ووطنياً لمدينة الخبر استلهاماً من مقولة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود والتي تعتبر وصفاً تحفيزياً لتحقيق رؤية المملكة ويتكون المجسم من كتلتين راسختين على الأرض كرسوخ جبال طويق، حيث يرمز إلى عمق الجذور وثباتها والتطلع للمستقبل.