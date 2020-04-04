النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"سبق" ترصد الوجود الأمني واستجابة سكان جدة لتطبيق #خلك_في_البيت

عقب التوجيه بمنع الدخول والخروج لـ 7 أحياء بالمحافظة ومنع التجول فيها

طوقت الجهات الأمنية بمحافظة جدة مساء اليوم سبعة أحياء بالمحافظة، ومنعت الدخول والخروج من وإلى تلك الأحياء وهي كيلو 14 جنوب، کيلو 14 شمال، المحجر، غليل، القريات، کيلو 13، بترومين وذلك عقب تصريح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بتطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعددٍ من الأحياء السكنية بمحافظة جدة، ومنع الدخول إليها أو الخروج منها ومنع التجول فيها على مدار اليوم ابتداءً من الساعة الثالثة من عصر اليوم وحتى إشعار آخر.

ورصدت "سبق" ميدانيًا الفرق الأمنية التي تمركزت في مداخل ومخارج الأحياء والتي منعت دخول وخروج أي شخص عدا الأشخاص المستثنين.

وقد أنشأ مرور جدة فرق تفتيش في مداخل الأحياء بينما وجدت دوريات الأمن بالمحافظة وفرق من شرطة جدة وفي أحياء كيلو 14 بشقيه الجنوبي والشمالي تمكنت آليات من الحرس الوطني بفرض السيطرة على منع الدخول والخروج وشوهدت شوارع تلك الأحياء خالية تمامًا من المارة فيما استجاب سكان هذه الأحياء والتزموا منازلهم.

وقادت شرطة منطقة مكة المكرمة هذه الجهات المشاركة إضافة إلى النقاط الثابتة لمنع التجول حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين لمنع تفشي فيروس كورونا ولتطبيق شعار #خلك_في_البيت.

فيروس كورونا الجديد منع التجول جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"سبق" ترصد الوجود الأمني واستجابة سكان جدة لتطبيق #خلك_في_البيت
سبق

طوقت الجهات الأمنية بمحافظة جدة مساء اليوم سبعة أحياء بالمحافظة، ومنعت الدخول والخروج من وإلى تلك الأحياء وهي كيلو 14 جنوب، کيلو 14 شمال، المحجر، غليل، القريات، کيلو 13، بترومين وذلك عقب تصريح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بتطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعددٍ من الأحياء السكنية بمحافظة جدة، ومنع الدخول إليها أو الخروج منها ومنع التجول فيها على مدار اليوم ابتداءً من الساعة الثالثة من عصر اليوم وحتى إشعار آخر.

ورصدت "سبق" ميدانيًا الفرق الأمنية التي تمركزت في مداخل ومخارج الأحياء والتي منعت دخول وخروج أي شخص عدا الأشخاص المستثنين.

وقد أنشأ مرور جدة فرق تفتيش في مداخل الأحياء بينما وجدت دوريات الأمن بالمحافظة وفرق من شرطة جدة وفي أحياء كيلو 14 بشقيه الجنوبي والشمالي تمكنت آليات من الحرس الوطني بفرض السيطرة على منع الدخول والخروج وشوهدت شوارع تلك الأحياء خالية تمامًا من المارة فيما استجاب سكان هذه الأحياء والتزموا منازلهم.

وقادت شرطة منطقة مكة المكرمة هذه الجهات المشاركة إضافة إلى النقاط الثابتة لمنع التجول حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين لمنع تفشي فيروس كورونا ولتطبيق شعار #خلك_في_البيت.

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
10:43 PM

"سبق" ترصد الوجود الأمني واستجابة سكان جدة لتطبيق #خلك_في_البيت

عقب التوجيه بمنع الدخول والخروج لـ 7 أحياء بالمحافظة ومنع التجول فيها

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
1,744

طوقت الجهات الأمنية بمحافظة جدة مساء اليوم سبعة أحياء بالمحافظة، ومنعت الدخول والخروج من وإلى تلك الأحياء وهي كيلو 14 جنوب، کيلو 14 شمال، المحجر، غليل، القريات، کيلو 13، بترومين وذلك عقب تصريح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بتطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعددٍ من الأحياء السكنية بمحافظة جدة، ومنع الدخول إليها أو الخروج منها ومنع التجول فيها على مدار اليوم ابتداءً من الساعة الثالثة من عصر اليوم وحتى إشعار آخر.

ورصدت "سبق" ميدانيًا الفرق الأمنية التي تمركزت في مداخل ومخارج الأحياء والتي منعت دخول وخروج أي شخص عدا الأشخاص المستثنين.

وقد أنشأ مرور جدة فرق تفتيش في مداخل الأحياء بينما وجدت دوريات الأمن بالمحافظة وفرق من شرطة جدة وفي أحياء كيلو 14 بشقيه الجنوبي والشمالي تمكنت آليات من الحرس الوطني بفرض السيطرة على منع الدخول والخروج وشوهدت شوارع تلك الأحياء خالية تمامًا من المارة فيما استجاب سكان هذه الأحياء والتزموا منازلهم.

وقادت شرطة منطقة مكة المكرمة هذه الجهات المشاركة إضافة إلى النقاط الثابتة لمنع التجول حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين لمنع تفشي فيروس كورونا ولتطبيق شعار #خلك_في_البيت.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,876
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,826
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,543
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,890

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

خالد الشبانة
تنافس أم تكامل..؟!

تنافس أم تكامل..؟!

علاء الدين براده
صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

علي آل شرمة
كورونا يجعلنا نتوّج الهلال قبل الموعد

كورونا يجعلنا نتوّج الهلال قبل الموعد

حسن آل عمير
الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

نورة الجايز
"كورونا".. النموذج السعودي!

"كورونا".. النموذج السعودي!

صالح المرواني
جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

محمد الصيـعري
الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

عبدالغني الشيخ
أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

عبدالرحمن المرشد
المملكة وتوحيد جهود العالم

المملكة وتوحيد جهود العالم

ماجد البريكان
"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

ماجد الجوهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة