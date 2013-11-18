"الشهراني وهيون" ينعشان تدريبات الهلال.. قبل نهائي دوري الأبطال

أنعش ثنائي خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال "ياسر الشهراني وجانغ هيون سو" تدريبات الفريق، اليوم الأربعاء، قبل الموقعة المنتظرة أمام بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي في نهائي دوري أبطال آسيا 2021 وذلك بعد أن شاركا في الجزء الأول من المران قبل أن يكملا برنامجيهما التأهيليين .

ميدانياً استأنف لاعبو الأزرق مساء اليوم تدريباتهم بعد أن منحهم الجهاز الفني راحة عن تمارين يوم أمس الثلاثاء.

تركز المران في مجمله على الجوانب اللياقية والفنية، حيث طبق المدير الفني "ليوناردو جارديم" عدداً من الجمل التكتيكية، قبل أن يختتم الحصة التدريبية بمناورة فنية على جزء من الملعب.

ومنح المدرب البرتغالي "جارديم" سباعي الأخضر راحة اليوم بعد انتهائهم من المشاركة في منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 على أن يلتحقوا في تدريبات الغد.