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ساما: الحصول على تصريح شرط لمزاولة نشاط الدفع الآجل في المملكة

دعا المنشآت القائمة إلى تصحيح أوضاعها والتقدم للبنك المركزي بطلب

أكد البنك المركزي السعودي، على كل المنشآت الراغبة في مزاولة نشاط الدفع الآجل (Buy Now Pay Later) في المملكة، ضرورة الحصول على تصريح من قِبَل البنك المركزي قبل مزاولة النشاط؛ وذلك استنادًا إلى أحكام المادة (الرابعة) من نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 36) وتاريخ 11/ 4/ 1442هـ، والمادة (العاشرة) من نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 51) وتاريخ 13/ 8/ 1433هـ.

وشدد البنك المركزي، على وجوب الحصول على التصريح قبل مزاولة نشاط الدفع الآجل، وأن على المنشآت القائمة تصحيح أوضاعها، والتقدم للبنك المركزي لطلب الحصول على التصريح لاستمرار مزاولة النشاط، أو التوقف عن مزاولته قبل نهاية المدة المحددة بتاريخ 29/ 4/ 1443هـ الموافق 4/ 12/ 2021م؛ وذلك لتجنب التعرض للعقوبات النظامية؛ داعيًا في هذا الصدد المنشآت الراغبة في التقدم بطلب الحصول على التصريح، إلى زيارة (الرابط)

https://www.sama.gov.sa/ar-sa/

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ساما: الحصول على تصريح شرط لمزاولة نشاط الدفع الآجل في المملكة
سبق

أكد البنك المركزي السعودي، على كل المنشآت الراغبة في مزاولة نشاط الدفع الآجل (Buy Now Pay Later) في المملكة، ضرورة الحصول على تصريح من قِبَل البنك المركزي قبل مزاولة النشاط؛ وذلك استنادًا إلى أحكام المادة (الرابعة) من نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 36) وتاريخ 11/ 4/ 1442هـ، والمادة (العاشرة) من نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 51) وتاريخ 13/ 8/ 1433هـ.

وشدد البنك المركزي، على وجوب الحصول على التصريح قبل مزاولة نشاط الدفع الآجل، وأن على المنشآت القائمة تصحيح أوضاعها، والتقدم للبنك المركزي لطلب الحصول على التصريح لاستمرار مزاولة النشاط، أو التوقف عن مزاولته قبل نهاية المدة المحددة بتاريخ 29/ 4/ 1443هـ الموافق 4/ 12/ 2021م؛ وذلك لتجنب التعرض للعقوبات النظامية؛ داعيًا في هذا الصدد المنشآت الراغبة في التقدم بطلب الحصول على التصريح، إلى زيارة (الرابط)

https://www.sama.gov.sa/ar-sa/

04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443
01:08 PM

ساما: الحصول على تصريح شرط لمزاولة نشاط الدفع الآجل في المملكة

دعا المنشآت القائمة إلى تصحيح أوضاعها والتقدم للبنك المركزي بطلب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد البنك المركزي السعودي، على كل المنشآت الراغبة في مزاولة نشاط الدفع الآجل (Buy Now Pay Later) في المملكة، ضرورة الحصول على تصريح من قِبَل البنك المركزي قبل مزاولة النشاط؛ وذلك استنادًا إلى أحكام المادة (الرابعة) من نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 36) وتاريخ 11/ 4/ 1442هـ، والمادة (العاشرة) من نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 51) وتاريخ 13/ 8/ 1433هـ.

وشدد البنك المركزي، على وجوب الحصول على التصريح قبل مزاولة نشاط الدفع الآجل، وأن على المنشآت القائمة تصحيح أوضاعها، والتقدم للبنك المركزي لطلب الحصول على التصريح لاستمرار مزاولة النشاط، أو التوقف عن مزاولته قبل نهاية المدة المحددة بتاريخ 29/ 4/ 1443هـ الموافق 4/ 12/ 2021م؛ وذلك لتجنب التعرض للعقوبات النظامية؛ داعيًا في هذا الصدد المنشآت الراغبة في التقدم بطلب الحصول على التصريح، إلى زيارة (الرابط)

https://www.sama.gov.sa/ar-sa/

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