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"السند" يطلق حملة رب اجعل هذا البلد آمناً تحت شعار "فكرٌ آمن.. لوطنٍ آمن"

الحملة تهدف إلى تنمية الوعي بأهمية الحفاظ على الأمن لدى فئات المجتمع

أطلق الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند، بمكتبه اليوم حملة (رب اجعل هذا البلد آمناً) تحت شعار "فكرٌ آمن.. لوطنٍ آمن" وذلك لتعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على أمن الوطن وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية والتكاتف وتوحيد الكلمة.

وأوضح الرئيس العام أن الله جلَّ وعلا منَّ علينا في هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية بأمن وارف بسبب ما هيأ الله - جل وعلا - لهذه البلاد من فضل وكرم ومكانة؛ بأن بوأها أن تكون خادمة للبيتين العظيمين، وقيامه على الأساس المتين "كتاب الله وسنة نبيه" صلى الله عليه وسلم وفق منهج سلف هذه الأمة الأخيار، فالمملكة العربية السعودية التي أرسى دعائمها الملك المؤسس الباني عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود - رحمه الله - رحمة واسعة، قامت على أساس متين؛ فأعزها الله وبسط نفوذها وهيأ لها الأمن الوارف، الذي يمتد بساطه ويعلو ويزداد -ولله الحمد- عاماً بعد عام، حتى أصبحت هذه البلاد مضرب المثل في الأمن، والله جل وعلا امتنّ على عباده بالأمن فقال: (فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف).

وأردف الدكتور السند في كلمته التي ألقاها إبان إطلاق الحملة أن الأمن في الأوطان من أعظم النعم، ومن أعظم أسباب الأمن "الفكر الآمن" والأمن الفكري، وذلك لأن منطلق الناس في أعمالهم وفي ولائهم ومحبتهم إنما يكون بفكرهم، فإذا كان الفكر مبنياً على المنهج الصحيح، على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وفق منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، عزت الأوطان وعز العباد، ؛ فإن ولاء الإنسان لدينه ثم لولاة أمره ووطنه، من أعظم أسباب الاستقرار والنماء والازدهار والتطور، ولذلك أطلقت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه الحملة المباركة منطلقة من قول ربنا جل وعلا (رب اجعل هذا البلد آمناً).

وتهدف الحملة إلى تنمية الوعي بأهمية الحفاظ على الأمن لدى فئات المجتمع، والتحذير ممن يثيرون الفتن ويدعون لتفريق الكلمة وشق الصف، كما تهدف إلى التوعية بحماية الأمن الفكري لدى الشباب خصوصاً، وإبراز جهود المملكة في هذا المجال والتعريف بدور الرئاسة العامة في ذلك.

الجدير بالذكر أن الحملة تنطلق من خلال رسائل مؤثرة تبث عبر وسائل الإعلام الإلكتروني واللوحات والشاشات الإلكترونية تشتمل على تصاميم وفواصل فلمية قصيرة، ومواد إعلامية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السند" يطلق حملة رب اجعل هذا البلد آمناً تحت شعار "فكرٌ آمن.. لوطنٍ آمن"
سبق

أطلق الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند، بمكتبه اليوم حملة (رب اجعل هذا البلد آمناً) تحت شعار "فكرٌ آمن.. لوطنٍ آمن" وذلك لتعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على أمن الوطن وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية والتكاتف وتوحيد الكلمة.

وأوضح الرئيس العام أن الله جلَّ وعلا منَّ علينا في هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية بأمن وارف بسبب ما هيأ الله - جل وعلا - لهذه البلاد من فضل وكرم ومكانة؛ بأن بوأها أن تكون خادمة للبيتين العظيمين، وقيامه على الأساس المتين "كتاب الله وسنة نبيه" صلى الله عليه وسلم وفق منهج سلف هذه الأمة الأخيار، فالمملكة العربية السعودية التي أرسى دعائمها الملك المؤسس الباني عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود - رحمه الله - رحمة واسعة، قامت على أساس متين؛ فأعزها الله وبسط نفوذها وهيأ لها الأمن الوارف، الذي يمتد بساطه ويعلو ويزداد -ولله الحمد- عاماً بعد عام، حتى أصبحت هذه البلاد مضرب المثل في الأمن، والله جل وعلا امتنّ على عباده بالأمن فقال: (فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف).

وأردف الدكتور السند في كلمته التي ألقاها إبان إطلاق الحملة أن الأمن في الأوطان من أعظم النعم، ومن أعظم أسباب الأمن "الفكر الآمن" والأمن الفكري، وذلك لأن منطلق الناس في أعمالهم وفي ولائهم ومحبتهم إنما يكون بفكرهم، فإذا كان الفكر مبنياً على المنهج الصحيح، على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وفق منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، عزت الأوطان وعز العباد، ؛ فإن ولاء الإنسان لدينه ثم لولاة أمره ووطنه، من أعظم أسباب الاستقرار والنماء والازدهار والتطور، ولذلك أطلقت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه الحملة المباركة منطلقة من قول ربنا جل وعلا (رب اجعل هذا البلد آمناً).

وتهدف الحملة إلى تنمية الوعي بأهمية الحفاظ على الأمن لدى فئات المجتمع، والتحذير ممن يثيرون الفتن ويدعون لتفريق الكلمة وشق الصف، كما تهدف إلى التوعية بحماية الأمن الفكري لدى الشباب خصوصاً، وإبراز جهود المملكة في هذا المجال والتعريف بدور الرئاسة العامة في ذلك.

الجدير بالذكر أن الحملة تنطلق من خلال رسائل مؤثرة تبث عبر وسائل الإعلام الإلكتروني واللوحات والشاشات الإلكترونية تشتمل على تصاميم وفواصل فلمية قصيرة، ومواد إعلامية.

07 مارس 2021 - 23 رجب 1442
11:42 PM
اخر تعديل
08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
01:57 AM

"السند" يطلق حملة رب اجعل هذا البلد آمناً تحت شعار "فكرٌ آمن.. لوطنٍ آمن"

الحملة تهدف إلى تنمية الوعي بأهمية الحفاظ على الأمن لدى فئات المجتمع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلق الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند، بمكتبه اليوم حملة (رب اجعل هذا البلد آمناً) تحت شعار "فكرٌ آمن.. لوطنٍ آمن" وذلك لتعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على أمن الوطن وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية والتكاتف وتوحيد الكلمة.

وأوضح الرئيس العام أن الله جلَّ وعلا منَّ علينا في هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية بأمن وارف بسبب ما هيأ الله - جل وعلا - لهذه البلاد من فضل وكرم ومكانة؛ بأن بوأها أن تكون خادمة للبيتين العظيمين، وقيامه على الأساس المتين "كتاب الله وسنة نبيه" صلى الله عليه وسلم وفق منهج سلف هذه الأمة الأخيار، فالمملكة العربية السعودية التي أرسى دعائمها الملك المؤسس الباني عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود - رحمه الله - رحمة واسعة، قامت على أساس متين؛ فأعزها الله وبسط نفوذها وهيأ لها الأمن الوارف، الذي يمتد بساطه ويعلو ويزداد -ولله الحمد- عاماً بعد عام، حتى أصبحت هذه البلاد مضرب المثل في الأمن، والله جل وعلا امتنّ على عباده بالأمن فقال: (فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف).

وأردف الدكتور السند في كلمته التي ألقاها إبان إطلاق الحملة أن الأمن في الأوطان من أعظم النعم، ومن أعظم أسباب الأمن "الفكر الآمن" والأمن الفكري، وذلك لأن منطلق الناس في أعمالهم وفي ولائهم ومحبتهم إنما يكون بفكرهم، فإذا كان الفكر مبنياً على المنهج الصحيح، على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وفق منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، عزت الأوطان وعز العباد، ؛ فإن ولاء الإنسان لدينه ثم لولاة أمره ووطنه، من أعظم أسباب الاستقرار والنماء والازدهار والتطور، ولذلك أطلقت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه الحملة المباركة منطلقة من قول ربنا جل وعلا (رب اجعل هذا البلد آمناً).

وتهدف الحملة إلى تنمية الوعي بأهمية الحفاظ على الأمن لدى فئات المجتمع، والتحذير ممن يثيرون الفتن ويدعون لتفريق الكلمة وشق الصف، كما تهدف إلى التوعية بحماية الأمن الفكري لدى الشباب خصوصاً، وإبراز جهود المملكة في هذا المجال والتعريف بدور الرئاسة العامة في ذلك.

الجدير بالذكر أن الحملة تنطلق من خلال رسائل مؤثرة تبث عبر وسائل الإعلام الإلكتروني واللوحات والشاشات الإلكترونية تشتمل على تصاميم وفواصل فلمية قصيرة، ومواد إعلامية.

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