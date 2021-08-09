بعد ذهبية طوكيو.. بطلة مصر وأسرتها في السعودية بقرار من "السيسي"

لماذا بكت أمها على الهواء مباشرة؟

بكت السيدة "عزة" والدة البطلة المصرية فريال أشرف الحائزة للميدالية الذهبية بأولمبياد طوكيو في لعبة الكاراتيه، بعدما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة ستتكفل بمصروفات رحلة للبطلة ووالديها إلى السعودية لأداء فريضة الحج.

وحسب صحيفة "الشروق" المصرية، جاء ذلك خلال إجراء الرئيس "السيسي" مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" الذي يُقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، مساء الأحد، بينما كان والدا البطلة "فريال" ضيفين في الاستوديو.

وكانت "فريال" قد وعدت والدتها بأن تؤدي مناسك الحج، وردّ الرئيس، مخاطبًا البطلة المصرية: "أستاذنك إن مصر هي اللي تحجّج ماما، وكمان بابا، ونبقى سعداء لو إنتي كمان حجيتي معاهم".

وعلى الفور، بكت الأم تأثراً بهدية الرئيس، وقالت: "أنا كنت باتمناها، مش عارفة أشكر حضرتك إزاي، كتر خيرك، مش عارفة أشكر حضرتك إزاي".