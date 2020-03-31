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"كورونا" يقضي على ثاني ضحاياه في قطر

تسجيل 88 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم (الثلاثاء) تسجيل 88 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وأوضحت الوزارة أنها سجلت ثاني حالة وفاة بسبب الفيروس، فيما تماثلت 11 حالة للشفاء، وفقًا لـ"رويترز".

وأشارت إلى أنها أجرت الفحص للكشف عن فيروس كورونا لعدد 2291 شخصًا اليوم.

قطر وزارة الصحة القطرية فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" يقضي على ثاني ضحاياه في قطر
سبق

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم (الثلاثاء) تسجيل 88 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وأوضحت الوزارة أنها سجلت ثاني حالة وفاة بسبب الفيروس، فيما تماثلت 11 حالة للشفاء، وفقًا لـ"رويترز".

وأشارت إلى أنها أجرت الفحص للكشف عن فيروس كورونا لعدد 2291 شخصًا اليوم.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
10:12 PM

"كورونا" يقضي على ثاني ضحاياه في قطر

تسجيل 88 إصابة جديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم (الثلاثاء) تسجيل 88 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وأوضحت الوزارة أنها سجلت ثاني حالة وفاة بسبب الفيروس، فيما تماثلت 11 حالة للشفاء، وفقًا لـ"رويترز".

وأشارت إلى أنها أجرت الفحص للكشف عن فيروس كورونا لعدد 2291 شخصًا اليوم.

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