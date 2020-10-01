رأس أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، في قاعة الاجتماعات بالإمارة، الاجتماع الثالث للجنة متابعة تنفيذ المشاريع بالمنطقة بحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية. واستعرض الاجتماع المشاريع الجاري تنفيذها بالمنطقة وما وصلت إليه نسب الإنجاز في إدارات وزارة الإسكان، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للجمارك العامة، وفرع وزارة التجارة . وبحث الاجتماع الذي يأتي في إطار جهود أمير المنطقة في حوكمة مشاريع المنطقة مكتبيًا وميدانيًا لرفع نسبة المشاريع المنجزة في أوقاتها وخفض المتأخرة والمتعثرة والمتوقفة بتحديد الممكنات وتعزيزها وتحديد أهم المعوقات ومعالجتها أول بأول ودون تأخير. وأكد "فيصل بن خالد" أهمية الإجراءات التنسيقية المعتمدة بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وإعداد وتأهيل المزيد من المتخصصين في مجال إدارة المشاريع لبناء قاعدة قوية من الكفاءات الوطنية في هذا المجال في كل إدارة حكومية بما يسهم في جودة التنفيذ، مشدداً على ضرورة قيام مديري الإدارات الحكومية بالمتابعة المستمرة للمشاريع التي تحت التنفيذ ومعالجة معوقات سير العمل في تلك المشاريع ومتابعة المقاولين والاجتماع بهم وحل مشاكلهم أولاً بأول. ونوه بحرص القيادة الحكيمة -أيدها الله- على تلمس احتياجات المواطنين في المجالات كافة، مما يتطلب من الجميع الحرص والاهتمام بما يخدم الصالح العام وتنفيذ المشاريع الخِدْمية والتنموية وَفْق المواصفات الفنية لكل مشروع والالتزام بأوقات الإنجاز. وفي نهاية الاجتماع اتخذت التوصيات اللازمة.

الشمالية.."فيصل بن خالد" يستعرض مشاريع المنطقة ونسب إنجازها وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-10-01 رأس أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، في قاعة الاجتماعات بالإمارة، الاجتماع الثالث للجنة متابعة تنفيذ المشاريع بالمنطقة بحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية.



واستعرض الاجتماع المشاريع الجاري تنفيذها بالمنطقة وما وصلت إليه نسب الإنجاز في إدارات وزارة الإسكان، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للجمارك العامة، وفرع وزارة التجارة .



وبحث الاجتماع الذي يأتي في إطار جهود أمير المنطقة في حوكمة مشاريع المنطقة مكتبيًا وميدانيًا لرفع نسبة المشاريع المنجزة في أوقاتها وخفض المتأخرة والمتعثرة والمتوقفة بتحديد الممكنات وتعزيزها وتحديد أهم المعوقات ومعالجتها أول بأول ودون تأخير.



وأكد "فيصل بن خالد" أهمية الإجراءات التنسيقية المعتمدة بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وإعداد وتأهيل المزيد من المتخصصين في مجال إدارة المشاريع لبناء قاعدة قوية من الكفاءات الوطنية في هذا المجال في كل إدارة حكومية بما يسهم في جودة التنفيذ، مشدداً على ضرورة قيام مديري الإدارات الحكومية بالمتابعة المستمرة للمشاريع التي تحت التنفيذ ومعالجة معوقات سير العمل في تلك المشاريع ومتابعة المقاولين والاجتماع بهم وحل مشاكلهم أولاً بأول.



ونوه بحرص القيادة الحكيمة -أيدها الله- على تلمس احتياجات المواطنين في المجالات كافة، مما يتطلب من الجميع الحرص والاهتمام بما يخدم الصالح العام وتنفيذ المشاريع الخِدْمية والتنموية وَفْق المواصفات الفنية لكل مشروع والالتزام بأوقات الإنجاز.



وفي نهاية الاجتماع اتخذت التوصيات اللازمة.

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442 02:13 PM

الشمالية.."فيصل بن خالد" يستعرض مشاريع المنطقة ونسب إنجازها بحث جهود الحوكمة مكتبيًا وميدانيًا والتنفيذ ومعالجة معوقات سير العمل





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رأس أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، في قاعة الاجتماعات بالإمارة، الاجتماع الثالث للجنة متابعة تنفيذ المشاريع بالمنطقة بحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية.



واستعرض الاجتماع المشاريع الجاري تنفيذها بالمنطقة وما وصلت إليه نسب الإنجاز في إدارات وزارة الإسكان، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للجمارك العامة، وفرع وزارة التجارة .



وبحث الاجتماع الذي يأتي في إطار جهود أمير المنطقة في حوكمة مشاريع المنطقة مكتبيًا وميدانيًا لرفع نسبة المشاريع المنجزة في أوقاتها وخفض المتأخرة والمتعثرة والمتوقفة بتحديد الممكنات وتعزيزها وتحديد أهم المعوقات ومعالجتها أول بأول ودون تأخير.



وأكد "فيصل بن خالد" أهمية الإجراءات التنسيقية المعتمدة بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وإعداد وتأهيل المزيد من المتخصصين في مجال إدارة المشاريع لبناء قاعدة قوية من الكفاءات الوطنية في هذا المجال في كل إدارة حكومية بما يسهم في جودة التنفيذ، مشدداً على ضرورة قيام مديري الإدارات الحكومية بالمتابعة المستمرة للمشاريع التي تحت التنفيذ ومعالجة معوقات سير العمل في تلك المشاريع ومتابعة المقاولين والاجتماع بهم وحل مشاكلهم أولاً بأول.



ونوه بحرص القيادة الحكيمة -أيدها الله- على تلمس احتياجات المواطنين في المجالات كافة، مما يتطلب من الجميع الحرص والاهتمام بما يخدم الصالح العام وتنفيذ المشاريع الخِدْمية والتنموية وَفْق المواصفات الفنية لكل مشروع والالتزام بأوقات الإنجاز.



وفي نهاية الاجتماع اتخذت التوصيات اللازمة.