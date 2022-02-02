"الأرصاد": استمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة

دعا الجميع إلى ضرورة اتباع الإرشادات ومتابعة حالة الطقس

قال المركز الوطني للأرصاد اليوم: إن حالة التقلبات الجوية مستمرة على معظم مناطق المملكة من غد الخميس إلى الأحد القادم.

ودعا المركز الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة من قبل الجهات المختصة، ومتابعة حالة الطقس عبر الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل.