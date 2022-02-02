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"الأرصاد": استمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة

دعا الجميع إلى ضرورة اتباع الإرشادات ومتابعة حالة الطقس

قال المركز الوطني للأرصاد اليوم: إن حالة التقلبات الجوية مستمرة على معظم مناطق المملكة من غد الخميس إلى الأحد القادم.

ودعا المركز الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة من قبل الجهات المختصة، ومتابعة حالة الطقس عبر الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل.

المركز الوطني للأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": استمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة
سبق

قال المركز الوطني للأرصاد اليوم: إن حالة التقلبات الجوية مستمرة على معظم مناطق المملكة من غد الخميس إلى الأحد القادم.

ودعا المركز الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة من قبل الجهات المختصة، ومتابعة حالة الطقس عبر الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل.

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
03:28 PM

"الأرصاد": استمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة

دعا الجميع إلى ضرورة اتباع الإرشادات ومتابعة حالة الطقس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال المركز الوطني للأرصاد اليوم: إن حالة التقلبات الجوية مستمرة على معظم مناطق المملكة من غد الخميس إلى الأحد القادم.

ودعا المركز الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة من قبل الجهات المختصة، ومتابعة حالة الطقس عبر الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,133
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,880
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,989
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,820

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