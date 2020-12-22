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"المُسلمي" رئيسًا تنفيذيًا لقطاع شمال مكة المكرمة الصحي

ضمن إجراءات تطوير خدماته لمصلحة المواطن

أصدر الرئيس العام التنفيذي للتجمع الصحي الأول بمكة المكرمة الدكتور دلشاد علي، قرارًا بتكليف الدكتور أحمد بن علي داود المسلمي، رئيسًا تنفيذيًا لقطاع شمال مكة المكرمة الصحي.

ويشمل قطاع شمال مكة الصحي كلاً من محافظات (الجموم، الكامل وخليص)، وذلك في ضوء الإجراءات التنفيذية للنهوض بالقطاع الصحي وتطوير خدماته لمصلحة المواطن والمقيم.

وأعرب الدكتور "المُسلمي" عن شكره وتقديره للثقة التي مُنحت له للمساهمة في هذا التطوير، سائلاً الله أن يحفظ لهذا البلد قيادته الرشيدة وأبنائه المخلصين.

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"المُسلمي" رئيسًا تنفيذيًا لقطاع شمال مكة المكرمة الصحي
سبق

أصدر الرئيس العام التنفيذي للتجمع الصحي الأول بمكة المكرمة الدكتور دلشاد علي، قرارًا بتكليف الدكتور أحمد بن علي داود المسلمي، رئيسًا تنفيذيًا لقطاع شمال مكة المكرمة الصحي.

ويشمل قطاع شمال مكة الصحي كلاً من محافظات (الجموم، الكامل وخليص)، وذلك في ضوء الإجراءات التنفيذية للنهوض بالقطاع الصحي وتطوير خدماته لمصلحة المواطن والمقيم.

وأعرب الدكتور "المُسلمي" عن شكره وتقديره للثقة التي مُنحت له للمساهمة في هذا التطوير، سائلاً الله أن يحفظ لهذا البلد قيادته الرشيدة وأبنائه المخلصين.

22 ديسمبر 2020 - 7 جمادى الأول 1442
09:16 PM

"المُسلمي" رئيسًا تنفيذيًا لقطاع شمال مكة المكرمة الصحي

ضمن إجراءات تطوير خدماته لمصلحة المواطن

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أصدر الرئيس العام التنفيذي للتجمع الصحي الأول بمكة المكرمة الدكتور دلشاد علي، قرارًا بتكليف الدكتور أحمد بن علي داود المسلمي، رئيسًا تنفيذيًا لقطاع شمال مكة المكرمة الصحي.

ويشمل قطاع شمال مكة الصحي كلاً من محافظات (الجموم، الكامل وخليص)، وذلك في ضوء الإجراءات التنفيذية للنهوض بالقطاع الصحي وتطوير خدماته لمصلحة المواطن والمقيم.

وأعرب الدكتور "المُسلمي" عن شكره وتقديره للثقة التي مُنحت له للمساهمة في هذا التطوير، سائلاً الله أن يحفظ لهذا البلد قيادته الرشيدة وأبنائه المخلصين.

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