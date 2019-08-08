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"المطلق": الطاعات التي يتعدى نفعها للناس أنفع للميت وللأحياء من المسلمين

قال إن مساعدة المعسرين أفضل من أن ينيب الشخص مَن يحج عن والدَيْه

قال الشيخ عبدالله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، إن بعض المسلمين يعتقد أن أفضل قربة يهديها لوالديه أن ينيب مَن يحج عنهما تطوعًا، أو يعتمر، أو يضحي.. مشيرًا في هذا الصدد إلى أن الطاعات التي يتعدى نفعها للناس هي أنفع للميت وللأحياء من المسلمين.

وكتب المطلق تغريدة من حسابه بتويتر، نصها: "يعتقد بعض المسلمين أن أفضل قُربة يهديها لوالدَيْه أن ينيب مَن يحج عنهما تطوعًا، أو يعتمر، أو يضحي.. ويجتهد في إهداء ثواب هذه القُرب لوالدَيْه. ولو أن هؤلاء عمدوا إلى الطاعات التي يتعدى نفعها للناس، كالإنفاق في مصالح المسلمين، ومساعدة المعسرين.. لكان ذلك أنفع للميت وللأحياء من المسلمين".

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"المطلق": الطاعات التي يتعدى نفعها للناس أنفع للميت وللأحياء من المسلمين
سبق

قال الشيخ عبدالله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، إن بعض المسلمين يعتقد أن أفضل قربة يهديها لوالديه أن ينيب مَن يحج عنهما تطوعًا، أو يعتمر، أو يضحي.. مشيرًا في هذا الصدد إلى أن الطاعات التي يتعدى نفعها للناس هي أنفع للميت وللأحياء من المسلمين.

وكتب المطلق تغريدة من حسابه بتويتر، نصها: "يعتقد بعض المسلمين أن أفضل قُربة يهديها لوالدَيْه أن ينيب مَن يحج عنهما تطوعًا، أو يعتمر، أو يضحي.. ويجتهد في إهداء ثواب هذه القُرب لوالدَيْه. ولو أن هؤلاء عمدوا إلى الطاعات التي يتعدى نفعها للناس، كالإنفاق في مصالح المسلمين، ومساعدة المعسرين.. لكان ذلك أنفع للميت وللأحياء من المسلمين".

08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440
01:09 AM

"المطلق": الطاعات التي يتعدى نفعها للناس أنفع للميت وللأحياء من المسلمين

قال إن مساعدة المعسرين أفضل من أن ينيب الشخص مَن يحج عن والدَيْه

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عبدالحكيم شار - الرياض
2
765

قال الشيخ عبدالله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، إن بعض المسلمين يعتقد أن أفضل قربة يهديها لوالديه أن ينيب مَن يحج عنهما تطوعًا، أو يعتمر، أو يضحي.. مشيرًا في هذا الصدد إلى أن الطاعات التي يتعدى نفعها للناس هي أنفع للميت وللأحياء من المسلمين.

وكتب المطلق تغريدة من حسابه بتويتر، نصها: "يعتقد بعض المسلمين أن أفضل قُربة يهديها لوالدَيْه أن ينيب مَن يحج عنهما تطوعًا، أو يعتمر، أو يضحي.. ويجتهد في إهداء ثواب هذه القُرب لوالدَيْه. ولو أن هؤلاء عمدوا إلى الطاعات التي يتعدى نفعها للناس، كالإنفاق في مصالح المسلمين، ومساعدة المعسرين.. لكان ذلك أنفع للميت وللأحياء من المسلمين".

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