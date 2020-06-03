بعد البصرة والكويت .. ثالث أعلى درجة حرارة بالعالم بمنطقة سعودية

المسند: سجّلت 48.3م.. والمتصدّرة حرارتها 50.2م والثانية 49 درجة

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ إن #البصرة في #العراق تتصدّر المشهد في أعلى درجة حرارة في #العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث احتلت المرتبة الأولى بدرجة حرارة بلغت 50.2م.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": في حين جاءت #الكويت (49م)، ثم #الشرقية (48.3م) في المرتبتين 2 و3 على التوالي.

وتابع: ستبقى المنطقة متصدّرة مناطق العالم في درجة الحرارة طول فصل الصيف.