بعد البصرة والكويت .. ثالث أعلى درجة حرارة بالعالم بمنطقة سعودية
المسند: سجّلت 48.3م.. والمتصدّرة حرارتها 50.2م والثانية 49 درجة
قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ إن #البصرة في #العراق تتصدّر المشهد في أعلى درجة حرارة في #العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث احتلت المرتبة الأولى بدرجة حرارة بلغت 50.2م.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": في حين جاءت #الكويت (49م)، ثم #الشرقية (48.3م) في المرتبتين 2 و3 على التوالي.
وتابع: ستبقى المنطقة متصدّرة مناطق العالم في درجة الحرارة طول فصل الصيف.
بعد البصرة والكويت .. ثالث أعلى درجة حرارة بالعالم بمنطقة سعودية
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-06-03
قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ إن #البصرة في #العراق تتصدّر المشهد في أعلى درجة حرارة في #العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث احتلت المرتبة الأولى بدرجة حرارة بلغت 50.2م.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": في حين جاءت #الكويت (49م)، ثم #الشرقية (48.3م) في المرتبتين 2 و3 على التوالي.
وتابع: ستبقى المنطقة متصدّرة مناطق العالم في درجة الحرارة طول فصل الصيف.
03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
09:30 AM
بعد البصرة والكويت .. ثالث أعلى درجة حرارة بالعالم بمنطقة سعودية
المسند: سجّلت 48.3م.. والمتصدّرة حرارتها 50.2م والثانية 49 درجة
قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ إن #البصرة في #العراق تتصدّر المشهد في أعلى درجة حرارة في #العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث احتلت المرتبة الأولى بدرجة حرارة بلغت 50.2م.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": في حين جاءت #الكويت (49م)، ثم #الشرقية (48.3م) في المرتبتين 2 و3 على التوالي.
وتابع: ستبقى المنطقة متصدّرة مناطق العالم في درجة الحرارة طول فصل الصيف.