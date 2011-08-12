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"التجارة" تتيح تراخيص التخفيضات الموسمية لموسم العودة للمدارس

عبر النظام الإلكتروني دون الخصم من الرصيد السنوي

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار فتح نافذة التقديم لإصدار تراخيص التخفيضات لموسم العودة للمدارس عبر نظام التخفيضات الإلكتروني للفترة من 24 ذي الحجة 1440هـ حتى 8 محرم 1441هـ، الموافق 25 أغسطس حتى 7 سبتمبر 2019م.

وسيتمكن أصحاب المحلات التجارية والمتاجر الإلكترونية من تقديم طلب تراخيص التخفيضات الموسمية دون أن يتم الخصم من رصيد التخفيضات المتاحة سنوياً.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن لأصحاب المحلات التجارية والمتاجر الإلكترونية في المملكة؛ التقدم بطلب رخص التخفيضات الموسمية والاستفادة من الخدمة عبر الدخول على نظام التخفيضات الإلكتروني: Sales.mci.gov.sa، واختيار نوع الترخيص واستكمال بقية البيانات، وتسديد رسوم الرخصة إلكترونيّاً عبر نظام سداد، وأخيراً طباعة الترخيص.

يذكر أن وزارة التجارة والاستثمار أعلنت في بداية أبريل من العام الماضي، إطلاق نظام تراخيص التخفيضات الإلكتروني مع شركة ثقة لخدمات الأعمال؛ لتمكين أصحاب المحلات التجارية والمتاجر الإلكترونية في المملكة من تقديم طلبات تراخيص التخفيضات الموسمية والمحددة مسبقاً من قبل الوزارة.

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"التجارة" تتيح تراخيص التخفيضات الموسمية لموسم العودة للمدارس
سبق

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار فتح نافذة التقديم لإصدار تراخيص التخفيضات لموسم العودة للمدارس عبر نظام التخفيضات الإلكتروني للفترة من 24 ذي الحجة 1440هـ حتى 8 محرم 1441هـ، الموافق 25 أغسطس حتى 7 سبتمبر 2019م.

وسيتمكن أصحاب المحلات التجارية والمتاجر الإلكترونية من تقديم طلب تراخيص التخفيضات الموسمية دون أن يتم الخصم من رصيد التخفيضات المتاحة سنوياً.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن لأصحاب المحلات التجارية والمتاجر الإلكترونية في المملكة؛ التقدم بطلب رخص التخفيضات الموسمية والاستفادة من الخدمة عبر الدخول على نظام التخفيضات الإلكتروني: Sales.mci.gov.sa، واختيار نوع الترخيص واستكمال بقية البيانات، وتسديد رسوم الرخصة إلكترونيّاً عبر نظام سداد، وأخيراً طباعة الترخيص.

يذكر أن وزارة التجارة والاستثمار أعلنت في بداية أبريل من العام الماضي، إطلاق نظام تراخيص التخفيضات الإلكتروني مع شركة ثقة لخدمات الأعمال؛ لتمكين أصحاب المحلات التجارية والمتاجر الإلكترونية في المملكة من تقديم طلبات تراخيص التخفيضات الموسمية والمحددة مسبقاً من قبل الوزارة.

12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
06:43 PM

"التجارة" تتيح تراخيص التخفيضات الموسمية لموسم العودة للمدارس

عبر النظام الإلكتروني دون الخصم من الرصيد السنوي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة التجارة والاستثمار فتح نافذة التقديم لإصدار تراخيص التخفيضات لموسم العودة للمدارس عبر نظام التخفيضات الإلكتروني للفترة من 24 ذي الحجة 1440هـ حتى 8 محرم 1441هـ، الموافق 25 أغسطس حتى 7 سبتمبر 2019م.

وسيتمكن أصحاب المحلات التجارية والمتاجر الإلكترونية من تقديم طلب تراخيص التخفيضات الموسمية دون أن يتم الخصم من رصيد التخفيضات المتاحة سنوياً.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن لأصحاب المحلات التجارية والمتاجر الإلكترونية في المملكة؛ التقدم بطلب رخص التخفيضات الموسمية والاستفادة من الخدمة عبر الدخول على نظام التخفيضات الإلكتروني: Sales.mci.gov.sa، واختيار نوع الترخيص واستكمال بقية البيانات، وتسديد رسوم الرخصة إلكترونيّاً عبر نظام سداد، وأخيراً طباعة الترخيص.

يذكر أن وزارة التجارة والاستثمار أعلنت في بداية أبريل من العام الماضي، إطلاق نظام تراخيص التخفيضات الإلكتروني مع شركة ثقة لخدمات الأعمال؛ لتمكين أصحاب المحلات التجارية والمتاجر الإلكترونية في المملكة من تقديم طلبات تراخيص التخفيضات الموسمية والمحددة مسبقاً من قبل الوزارة.

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