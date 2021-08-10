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الحوثيون يخسرون عددًا من قادتهم خلال قصف التحالف لاجتماع أمني في مأرب

تدمير 5 آليات عسكرية للميليشيا والقضاء على أفرادها

أعلن الجيش الوطني اليمني، اليوم (الثلاثاء) مقتل عدد من قيادات ميليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران، خلال قصف طيران التحالف العربي لاجتماع لقيادات الميليشيا جنوب غرب مأرب.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عبر حسابه على "تويتر" أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف، في وقت متأخر من مساء أمس اجتماعًا لقيادات ميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة رحبة جنوب غرب مأرب.

وأضاف أن القصف أسفر عن مقتل جميع من كانوا في الاجتماع، إضافة إلى تدمير 5 أطقم بما عليها من مسلحين وعتاد.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الحوثيون يخسرون عددًا من قادتهم خلال قصف التحالف لاجتماع أمني في مأرب
سبق

أعلن الجيش الوطني اليمني، اليوم (الثلاثاء) مقتل عدد من قيادات ميليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران، خلال قصف طيران التحالف العربي لاجتماع لقيادات الميليشيا جنوب غرب مأرب.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عبر حسابه على "تويتر" أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف، في وقت متأخر من مساء أمس اجتماعًا لقيادات ميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة رحبة جنوب غرب مأرب.

وأضاف أن القصف أسفر عن مقتل جميع من كانوا في الاجتماع، إضافة إلى تدمير 5 أطقم بما عليها من مسلحين وعتاد.

10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
03:34 PM

الحوثيون يخسرون عددًا من قادتهم خلال قصف التحالف لاجتماع أمني في مأرب

تدمير 5 آليات عسكرية للميليشيا والقضاء على أفرادها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الجيش الوطني اليمني، اليوم (الثلاثاء) مقتل عدد من قيادات ميليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران، خلال قصف طيران التحالف العربي لاجتماع لقيادات الميليشيا جنوب غرب مأرب.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عبر حسابه على "تويتر" أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف، في وقت متأخر من مساء أمس اجتماعًا لقيادات ميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة رحبة جنوب غرب مأرب.

وأضاف أن القصف أسفر عن مقتل جميع من كانوا في الاجتماع، إضافة إلى تدمير 5 أطقم بما عليها من مسلحين وعتاد.

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