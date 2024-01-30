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"أمانة جدة" ترفع 130 ألف م3 من مياه الأمطار في 710 مواقع

الفرق عالجت 168 شارعاً وجففت 504 شوارع داخلية

عالجت أمانة محافظة جدة 710 مواقع تأثرت بمياه الأمطار التي هطلت يوم أمس الاثنين على أنحاء متفرقة من المحافظة، منها 38 موقعاً حرجاً تمت معالجته بالكامل، وبلغت الشوارع الرئيسة التي عالجتها الفرق الميدانية حتى ساعة إعداد التقرير 168 شارعاً، إضافة لـ504 شوارع داخلية تم تجفيفها من تجمعات المياه.

وبلغت كمية المياه التي سحبتها الأمانة حتى صباح اليوم نحو 130 ألف م3، وتتواصل جهود الإدارة العامة للنظافة والمرادم بالتنسيق مع البلديات الفرعية والإدارات المعنية لاستكمال معالجة المواقع المتأثرة تشمل موقعين حرجين وشوارع رئيسة وداخلية.

يذكر أن خطة الأمانة للأمطار تضمنت الاستعداد المبكر للموسم من خلال العمل على صيانة ونظافة شبكة تصريف مياه الأمطار القائمة، بالإضافة للتأكد من جاهزية المضخات والمعدات والأفراد ومراجعة توزيع الفريق على مراكز الإسناد ونقاط الارتكاز، والتنسيق المستمر مع الشركاء في الجهات الحكومية الأخرى، مثل مركز الأزمات والكوارث بالإمارة والدفاع المدني والمرور والشرطة والهيئة العامة للأرصاد وشركة الكهرباء للتواجد مع فرق الأمانة لمواجهة انقطاع التيار الكهربائي حال حدوثه،‪ كما يتم الاستفادة من نظام "ماطر" لتوفير المعلومات الكافية عن حالة الطقس المتوقعة لمحافظة جدة.

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"أمانة جدة" ترفع 130 ألف م3 من مياه الأمطار في 710 مواقع
سبق

عالجت أمانة محافظة جدة 710 مواقع تأثرت بمياه الأمطار التي هطلت يوم أمس الاثنين على أنحاء متفرقة من المحافظة، منها 38 موقعاً حرجاً تمت معالجته بالكامل، وبلغت الشوارع الرئيسة التي عالجتها الفرق الميدانية حتى ساعة إعداد التقرير 168 شارعاً، إضافة لـ504 شوارع داخلية تم تجفيفها من تجمعات المياه.

وبلغت كمية المياه التي سحبتها الأمانة حتى صباح اليوم نحو 130 ألف م3، وتتواصل جهود الإدارة العامة للنظافة والمرادم بالتنسيق مع البلديات الفرعية والإدارات المعنية لاستكمال معالجة المواقع المتأثرة تشمل موقعين حرجين وشوارع رئيسة وداخلية.

يذكر أن خطة الأمانة للأمطار تضمنت الاستعداد المبكر للموسم من خلال العمل على صيانة ونظافة شبكة تصريف مياه الأمطار القائمة، بالإضافة للتأكد من جاهزية المضخات والمعدات والأفراد ومراجعة توزيع الفريق على مراكز الإسناد ونقاط الارتكاز، والتنسيق المستمر مع الشركاء في الجهات الحكومية الأخرى، مثل مركز الأزمات والكوارث بالإمارة والدفاع المدني والمرور والشرطة والهيئة العامة للأرصاد وشركة الكهرباء للتواجد مع فرق الأمانة لمواجهة انقطاع التيار الكهربائي حال حدوثه،‪ كما يتم الاستفادة من نظام "ماطر" لتوفير المعلومات الكافية عن حالة الطقس المتوقعة لمحافظة جدة.

29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
11:35 PM

"أمانة جدة" ترفع 130 ألف م3 من مياه الأمطار في 710 مواقع

الفرق عالجت 168 شارعاً وجففت 504 شوارع داخلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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عالجت أمانة محافظة جدة 710 مواقع تأثرت بمياه الأمطار التي هطلت يوم أمس الاثنين على أنحاء متفرقة من المحافظة، منها 38 موقعاً حرجاً تمت معالجته بالكامل، وبلغت الشوارع الرئيسة التي عالجتها الفرق الميدانية حتى ساعة إعداد التقرير 168 شارعاً، إضافة لـ504 شوارع داخلية تم تجفيفها من تجمعات المياه.

وبلغت كمية المياه التي سحبتها الأمانة حتى صباح اليوم نحو 130 ألف م3، وتتواصل جهود الإدارة العامة للنظافة والمرادم بالتنسيق مع البلديات الفرعية والإدارات المعنية لاستكمال معالجة المواقع المتأثرة تشمل موقعين حرجين وشوارع رئيسة وداخلية.

يذكر أن خطة الأمانة للأمطار تضمنت الاستعداد المبكر للموسم من خلال العمل على صيانة ونظافة شبكة تصريف مياه الأمطار القائمة، بالإضافة للتأكد من جاهزية المضخات والمعدات والأفراد ومراجعة توزيع الفريق على مراكز الإسناد ونقاط الارتكاز، والتنسيق المستمر مع الشركاء في الجهات الحكومية الأخرى، مثل مركز الأزمات والكوارث بالإمارة والدفاع المدني والمرور والشرطة والهيئة العامة للأرصاد وشركة الكهرباء للتواجد مع فرق الأمانة لمواجهة انقطاع التيار الكهربائي حال حدوثه،‪ كما يتم الاستفادة من نظام "ماطر" لتوفير المعلومات الكافية عن حالة الطقس المتوقعة لمحافظة جدة.

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