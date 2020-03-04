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برنامج مجاني لتأهيل 1000 شاب وشابة في محاسبة الزكاة والضرائب بغرفة الرياض

خلال الفترة من 14 إلى 26 مارس الحالي بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات

تعتزم غرفة الرياض ممثلة في لجنة الموارد البشرية وسوق العمل، وبالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل ممثلة في أكاديمية الزكاة والدخل؛ إطلاق برنامج تدريبي مجاني تحت مسمّى (محاسبة الزكاة والضرائب) لتأهيل 1000 شاب وشابة من الباحثين عن العمل، وذلك خلال الفترة من 14 إلى 26 مارس الحالي، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الغرفة التدريبية لتنمية المهارات الوظيفية المتخصصة لطالبي العمل والمساعدة في تلبية احتياجات القطاع الخاص من الكفاءات الوطنية.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل، المهندس منصور الشثري؛ أن تنظيم البرنامج يأتي ضمن المبادرات التي تتبناها الغرفة لتأهيل الباحثين عن العمل في عدد من القطاعات التي يحتاجها سوق العمل، موضحًا أن البرنامج يستهدف تدريب وتأهيل المشاركين فيه لشغل الوظائف المتاحة في مجال محاسبة الزكاة والضرائب، وأن محاور البرنامج تغطي عددًا من المجالات هي: الزكاة الشرعية، وضريبة السلع الانتقائية، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الدخل والاستقطاع.


وقال: "إن الغرفة ستواصل تبني المبادرات التدريبية والتأهيلية التي تستهدف توفير الكفاءات والكوادر الوطنية في المجالات المختلفة التي يحتاج إليها السوق، ومساندة جهود الدولة لتحقيق متطلبات المرحلة الحالية من البناء الوطني والتنموي، وبما يدعم أهداف ومبادئ (رؤية المملكة 2030), مبينًا أن هذا التوجه يأتي انطلاقاً من مسؤولية القطاع الخاص، وتعزيزاً لدوره في تنمية وتطوير قدرات الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها لسوق العمل، وللتسجيل عبر الرابط: http://bit.ly/2TgvOmY.

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برنامج مجاني لتأهيل 1000 شاب وشابة في محاسبة الزكاة والضرائب بغرفة الرياض
سبق

تعتزم غرفة الرياض ممثلة في لجنة الموارد البشرية وسوق العمل، وبالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل ممثلة في أكاديمية الزكاة والدخل؛ إطلاق برنامج تدريبي مجاني تحت مسمّى (محاسبة الزكاة والضرائب) لتأهيل 1000 شاب وشابة من الباحثين عن العمل، وذلك خلال الفترة من 14 إلى 26 مارس الحالي، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الغرفة التدريبية لتنمية المهارات الوظيفية المتخصصة لطالبي العمل والمساعدة في تلبية احتياجات القطاع الخاص من الكفاءات الوطنية.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل، المهندس منصور الشثري؛ أن تنظيم البرنامج يأتي ضمن المبادرات التي تتبناها الغرفة لتأهيل الباحثين عن العمل في عدد من القطاعات التي يحتاجها سوق العمل، موضحًا أن البرنامج يستهدف تدريب وتأهيل المشاركين فيه لشغل الوظائف المتاحة في مجال محاسبة الزكاة والضرائب، وأن محاور البرنامج تغطي عددًا من المجالات هي: الزكاة الشرعية، وضريبة السلع الانتقائية، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الدخل والاستقطاع.


وقال: "إن الغرفة ستواصل تبني المبادرات التدريبية والتأهيلية التي تستهدف توفير الكفاءات والكوادر الوطنية في المجالات المختلفة التي يحتاج إليها السوق، ومساندة جهود الدولة لتحقيق متطلبات المرحلة الحالية من البناء الوطني والتنموي، وبما يدعم أهداف ومبادئ (رؤية المملكة 2030), مبينًا أن هذا التوجه يأتي انطلاقاً من مسؤولية القطاع الخاص، وتعزيزاً لدوره في تنمية وتطوير قدرات الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها لسوق العمل، وللتسجيل عبر الرابط: http://bit.ly/2TgvOmY.

04 مارس 2020 - 9 رجب 1441
05:29 PM

برنامج مجاني لتأهيل 1000 شاب وشابة في محاسبة الزكاة والضرائب بغرفة الرياض

خلال الفترة من 14 إلى 26 مارس الحالي بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تعتزم غرفة الرياض ممثلة في لجنة الموارد البشرية وسوق العمل، وبالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل ممثلة في أكاديمية الزكاة والدخل؛ إطلاق برنامج تدريبي مجاني تحت مسمّى (محاسبة الزكاة والضرائب) لتأهيل 1000 شاب وشابة من الباحثين عن العمل، وذلك خلال الفترة من 14 إلى 26 مارس الحالي، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الغرفة التدريبية لتنمية المهارات الوظيفية المتخصصة لطالبي العمل والمساعدة في تلبية احتياجات القطاع الخاص من الكفاءات الوطنية.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل، المهندس منصور الشثري؛ أن تنظيم البرنامج يأتي ضمن المبادرات التي تتبناها الغرفة لتأهيل الباحثين عن العمل في عدد من القطاعات التي يحتاجها سوق العمل، موضحًا أن البرنامج يستهدف تدريب وتأهيل المشاركين فيه لشغل الوظائف المتاحة في مجال محاسبة الزكاة والضرائب، وأن محاور البرنامج تغطي عددًا من المجالات هي: الزكاة الشرعية، وضريبة السلع الانتقائية، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الدخل والاستقطاع.


وقال: "إن الغرفة ستواصل تبني المبادرات التدريبية والتأهيلية التي تستهدف توفير الكفاءات والكوادر الوطنية في المجالات المختلفة التي يحتاج إليها السوق، ومساندة جهود الدولة لتحقيق متطلبات المرحلة الحالية من البناء الوطني والتنموي، وبما يدعم أهداف ومبادئ (رؤية المملكة 2030), مبينًا أن هذا التوجه يأتي انطلاقاً من مسؤولية القطاع الخاص، وتعزيزاً لدوره في تنمية وتطوير قدرات الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها لسوق العمل، وللتسجيل عبر الرابط: http://bit.ly/2TgvOmY.

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