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"الأرصاد" تنبِّه مكة وعسير.. ضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

تشمل الطائف وأبها ومحافظات أخرى.. وتستمر حتى التاسعة صباحًا

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهَيْن حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمنطقتَي عسير ومكة المكرمة.

وفي التفاصيل، أوضحت الأرصاد أن منطقة مكة المكرمة تشهد حالة من الضباب، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الطائف، وتبدأ الساعة الـ 00.15 بعد منتصف ليل الاثنين، وتستمر حتى الساعة التاسعة من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة عسير أيضًا حالة من الضباب، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والنماص وتنومة وخميس مشيط، وتبدأ الساعة الواحدة من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة التاسعة من صباح الثلاثاء.

هيئة الأرصاد وحماية البيئة الضباب مكة عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبِّه مكة وعسير.. ضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية
سبق

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهَيْن حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمنطقتَي عسير ومكة المكرمة.

وفي التفاصيل، أوضحت الأرصاد أن منطقة مكة المكرمة تشهد حالة من الضباب، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الطائف، وتبدأ الساعة الـ 00.15 بعد منتصف ليل الاثنين، وتستمر حتى الساعة التاسعة من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة عسير أيضًا حالة من الضباب، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والنماص وتنومة وخميس مشيط، وتبدأ الساعة الواحدة من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة التاسعة من صباح الثلاثاء.

24 ديسمبر 2019 - 27 ربيع الآخر 1441
12:39 AM

"الأرصاد" تنبِّه مكة وعسير.. ضباب وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

تشمل الطائف وأبها ومحافظات أخرى.. وتستمر حتى التاسعة صباحًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهَيْن حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمنطقتَي عسير ومكة المكرمة.

وفي التفاصيل، أوضحت الأرصاد أن منطقة مكة المكرمة تشهد حالة من الضباب، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الطائف، وتبدأ الساعة الـ 00.15 بعد منتصف ليل الاثنين، وتستمر حتى الساعة التاسعة من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة عسير أيضًا حالة من الضباب، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والنماص وتنومة وخميس مشيط، وتبدأ الساعة الواحدة من صباح الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة التاسعة من صباح الثلاثاء.

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