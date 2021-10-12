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هجوم متزامن للجيش اليمني و"التحالف" على مواقع تمركز الحوثيين في مأرب

مقتل وإصابة العشرات من المتمردين.. واستعادة أسلحة وذخائر

شنّ الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم الثلاثاء، هجوماً استهدف مواقع تتمركز فيها مليشيا الحوثي الإيرانية في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب.

وبيّن مصدر عسكري أن جنود الجيش الوطني دمروا قدرات المليشيا في تلك المواقع، وأوقعوا مجموعة من عناصرها بين قتيل وجريح، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأضاف أن الجيش الوطني استعاد أسلحة خفيفة متوسطة وكميات من الذخائر.

وأوضح المصدر أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف بالتزامن بعدة غارات تجمعات وآليات للمليشيا على امتداد الجبهات، مما أسفر عن تدمير عربة وعدّة أطقم ومقتل العشرات من العناصر الحوثية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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هجوم متزامن للجيش اليمني و"التحالف" على مواقع تمركز الحوثيين في مأرب
سبق

شنّ الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم الثلاثاء، هجوماً استهدف مواقع تتمركز فيها مليشيا الحوثي الإيرانية في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب.

وبيّن مصدر عسكري أن جنود الجيش الوطني دمروا قدرات المليشيا في تلك المواقع، وأوقعوا مجموعة من عناصرها بين قتيل وجريح، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأضاف أن الجيش الوطني استعاد أسلحة خفيفة متوسطة وكميات من الذخائر.

وأوضح المصدر أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف بالتزامن بعدة غارات تجمعات وآليات للمليشيا على امتداد الجبهات، مما أسفر عن تدمير عربة وعدّة أطقم ومقتل العشرات من العناصر الحوثية.

12 أكتوبر 2021 - 6 ربيع الأول 1443
05:50 PM

هجوم متزامن للجيش اليمني و"التحالف" على مواقع تمركز الحوثيين في مأرب

مقتل وإصابة العشرات من المتمردين.. واستعادة أسلحة وذخائر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شنّ الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم الثلاثاء، هجوماً استهدف مواقع تتمركز فيها مليشيا الحوثي الإيرانية في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب.

وبيّن مصدر عسكري أن جنود الجيش الوطني دمروا قدرات المليشيا في تلك المواقع، وأوقعوا مجموعة من عناصرها بين قتيل وجريح، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأضاف أن الجيش الوطني استعاد أسلحة خفيفة متوسطة وكميات من الذخائر.

وأوضح المصدر أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف بالتزامن بعدة غارات تجمعات وآليات للمليشيا على امتداد الجبهات، مما أسفر عن تدمير عربة وعدّة أطقم ومقتل العشرات من العناصر الحوثية.

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