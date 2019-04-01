إزالة إحداثات مخالفة لا يمتلك منفّذوها مستمسكات شرعية بالطائف

نُفّذت على أرض حكومية ومساحة 10 آلاف م2 وشملت غرفًا وأحواشًا

نفّذت أمانة محافظة الطائف -ممثلةً في بلدية الشفا الفرعية- عملية إزالة لتعديات على أراضٍ حكومية بيضاء بمركز الشفا؛ وذلك إثر رصد الفرع إحداثات مخالفة تشمل غرفًا سكنية وأحواشًا وهناقر وأسوارًا للماشية.

وجرى التحقق من الاعتداء على الأرض بدون وجود مستمسكات شرعية لدى المحدثين؛ حيث بلغت مساحة التعديات المزالة 10 آلاف متر مربع من الأراضي الحكومية بقرية المخاضة بمركز الشفا السياحي.

وقد تعاملت الأمانة "وكالة الخدمات- البلديات الفرعية" مع التعديات القائمة بالإزالة الفورية، بمشاركة فعالة من رئيس ومراقبي الفرع، ولجنة التعديات، وبدعم من قوة أمنية؛ حيث تم إدراج الموقع ضمن قائمة المواقع التي ستخضع لرقابة يومية مباشرة؛ لضمان عدم عودة الإحداثات المخالفة إليها مرةً أخرى.

وبيّنت الأمانة في تصريح لها، أن فِرَق رقابة البناء بالبلديات الفرعية، تقوم بجولات يومية للتأكد من الإنشاءات السكنية والتجارية الجاري العمل فيها، والاطلاع على المستمسكات الشرعية وتراخيص البناء النظامية لدى أصحابها، وفي حال رصد أي تعدّ على الأراضي الحكومية البيضاء؛ يتم إزالتها بشكل فوري؛ تطبيقًا للتوجيهات الصادرة بهذا الخصوص، وتعاميم إمارة منطقة مكة المكرمة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية القاضية بسرعة التعامل مع كل الإحداثات والتعديات غير النظامية مع تطبيق الأنظمة والتعليمات على المخالفين.