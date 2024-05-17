"كارثة فوضوية مطلقة".. "كورونا" تضع "ترامب" في مرمى هجوم "أوباما"

قال: وباء قضى على فكرة أن مسؤولينا يعرفون ماذا يفعلون.. السود يتحملون العبء

تحدث الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، إلى طلاب في حفل تخريج افتراضي، في كلمة علنية نادرة منذ بدء فيروس كورونا، انتقد خلالها بشكل غير مباشر إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب.

ولا يهاجم الرئيس الديمقراطي السابق، عادة، دونالد ترامب بالاسم علنًا؛ لكنه وجّه انتقادات ضمنية له في أغلب الأحيان.

وفي رسالة تهنئة تم بثها خلال حفل مساء أمس السبت لخريجي "شبكة الكليات والجامعات السوداء تاريخيًّا"، تحدّث أوباما عن وباء كورونا المستجد.

وقال وفق ما نقله موقع "روسيا اليوم": "قبل كل شيء هذا الوباء قضى أخيرًا على فكرة أن العديد من مسؤولينا يعرفون ماذا يفعلون". وأضاف أن "عددًا منهم لا يحاولون حتى التظاهر بأنهم مسؤولون".

وأكد "أوباما" أن الأزمة الصحية كشفت اللامساواة التي يعاني منها الأمريكيون السود، معبرًا عن استيائه من قتل أحمد أربيري، دون أن يسميه.

وقد قُتِل الشاب "أربيري" البالغ من العمر 25 عامًا في 23 فبراير الماضي بالرصاص، عندما كان يمارس رياضة الجري في حي سكني بمدينة برونسويك بولاية جورجيا، إحدى الولايات الجنوبية.

وقال أوباما إن "مرضًا كهذا يكشف اللامساواة الكامنة والعبء التاريخي الذي تحمله المجتمعات السوداء في هذا البلد". وتابع: "نلاحظ ذلك عندما يمارس رجل أسود رياضة الجري ويقرر أناس اعتراض طريقه واستجوابه وقتله إذا لم يرد على أسئلتهم".

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن أوباما وصف في أحاديث خاصة بشكل صريح، إدارة ترامب لأزمة الوباء بأنها "كارثة فوضوية مطلقة"، في اتصال هاتفي مع مساعدين سابقين له في الثامن من مايو، حسب ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.

وأكد أنه سيخصص "أكبر قدر ممكن من الوقت ليقوم بحملة مكثفة من أجل جو بايدن" المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية في نوفمبر، بعدما عبّر عن دعمه له رسميًّا في تسجيل فيديو في 14 أبريل.