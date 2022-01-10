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سقوط كتلة صخرية فوق قوارب في بحيرة سياحية بالبرازيل يصرع 10 أشخاص

سقطت كتلة صخرية فوق قوارب في بحيرة سياحية بولاية ميناس جيرايس بجنوب شرق البرازيل؛ ما أدى إلى مصرع 10 أشخاص على الأقل، طبقاً لحصيلة جديدة أعلنتها الشرطة.

"ماركوس دي سوزا بيمنتا"؛ المسؤول عن الشرطة قال للصحافة إنه تأكّد حتى الآن مصرع عشرة أشخاص.

أعمار الضحايا، وهم برازيليون، راوحت بين 14 و68 عاماً، حسب العناصر الأولية للتحقيق.

وقع الحادث، عندما انفصلت كتلة صخرية كبيرة من مكانها، وسقطت على ثلاثة قوارب تبحر في بحيرة فورناس المعروفة بمياهها ذات اللون الأخضر وبمناظر الجدران الصخرية الخلابة.

وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة انفصال الكتلة الصخرية وسقوطها على القوارب الثلاثة؛ ما أثار الذعر بين ركاب كانوا يشاهدون ما يحصل على متن قوارب أخرى.

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سقوط كتلة صخرية فوق قوارب في بحيرة سياحية بالبرازيل يصرع 10 أشخاص
سبق

سقطت كتلة صخرية فوق قوارب في بحيرة سياحية بولاية ميناس جيرايس بجنوب شرق البرازيل؛ ما أدى إلى مصرع 10 أشخاص على الأقل، طبقاً لحصيلة جديدة أعلنتها الشرطة.

"ماركوس دي سوزا بيمنتا"؛ المسؤول عن الشرطة قال للصحافة إنه تأكّد حتى الآن مصرع عشرة أشخاص.

أعمار الضحايا، وهم برازيليون، راوحت بين 14 و68 عاماً، حسب العناصر الأولية للتحقيق.

وقع الحادث، عندما انفصلت كتلة صخرية كبيرة من مكانها، وسقطت على ثلاثة قوارب تبحر في بحيرة فورناس المعروفة بمياهها ذات اللون الأخضر وبمناظر الجدران الصخرية الخلابة.

وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة انفصال الكتلة الصخرية وسقوطها على القوارب الثلاثة؛ ما أثار الذعر بين ركاب كانوا يشاهدون ما يحصل على متن قوارب أخرى.

10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443
08:41 AM

سقوط كتلة صخرية فوق قوارب في بحيرة سياحية بالبرازيل يصرع 10 أشخاص

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سقطت كتلة صخرية فوق قوارب في بحيرة سياحية بولاية ميناس جيرايس بجنوب شرق البرازيل؛ ما أدى إلى مصرع 10 أشخاص على الأقل، طبقاً لحصيلة جديدة أعلنتها الشرطة.

"ماركوس دي سوزا بيمنتا"؛ المسؤول عن الشرطة قال للصحافة إنه تأكّد حتى الآن مصرع عشرة أشخاص.

أعمار الضحايا، وهم برازيليون، راوحت بين 14 و68 عاماً، حسب العناصر الأولية للتحقيق.

وقع الحادث، عندما انفصلت كتلة صخرية كبيرة من مكانها، وسقطت على ثلاثة قوارب تبحر في بحيرة فورناس المعروفة بمياهها ذات اللون الأخضر وبمناظر الجدران الصخرية الخلابة.

وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة انفصال الكتلة الصخرية وسقوطها على القوارب الثلاثة؛ ما أثار الذعر بين ركاب كانوا يشاهدون ما يحصل على متن قوارب أخرى.

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