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استمرارًا لكبت الحريات.. القضاء الإيراني يحظر استخدام تطبيق "تليجرام" حماية للأمن القومي

بعد أيام من حظر استخدام الجهات الحكومية له

كشف التلفزيون الإيراني الرسمي اليوم أن السلطة القضائية حظرت استخدام تطبيق تليجرام للتراسل الفوري حماية للأمن القومي، على حد تعبيره.

ووفقًا لليوم السابع، فقد قال تليفزيون طهران: "بالنظرإلى الشكاوى العديدة من تطبيق تليجرام، التي تقدَّم بها مواطنون إيرانيون، واستنادًا إلى طلب المؤسسات الأمنية من أجل مواجهة أنشطة تليجرام غير القانونية، قررت السلطة القضائية حظر استخدامه في إيران".

وجاء هذا القرار بعد أيام من حظر استخدام الجهات الحكومية هذا التطبيق الذي تستخدمه وسائل الإعلام الإيرانية والساسة والشركات والأفراد على نطاق واسع.

الرئيسية/ أخبار العالم

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استمرارًا لكبت الحريات.. القضاء الإيراني يحظر استخدام تطبيق "تليجرام" حماية للأمن القومي
سبق

كشف التلفزيون الإيراني الرسمي اليوم أن السلطة القضائية حظرت استخدام تطبيق تليجرام للتراسل الفوري حماية للأمن القومي، على حد تعبيره.

ووفقًا لليوم السابع، فقد قال تليفزيون طهران: "بالنظرإلى الشكاوى العديدة من تطبيق تليجرام، التي تقدَّم بها مواطنون إيرانيون، واستنادًا إلى طلب المؤسسات الأمنية من أجل مواجهة أنشطة تليجرام غير القانونية، قررت السلطة القضائية حظر استخدامه في إيران".

وجاء هذا القرار بعد أيام من حظر استخدام الجهات الحكومية هذا التطبيق الذي تستخدمه وسائل الإعلام الإيرانية والساسة والشركات والأفراد على نطاق واسع.

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
08:47 PM
اخر تعديل
01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
12:01 AM

استمرارًا لكبت الحريات.. القضاء الإيراني يحظر استخدام تطبيق "تليجرام" حماية للأمن القومي

بعد أيام من حظر استخدام الجهات الحكومية له

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف التلفزيون الإيراني الرسمي اليوم أن السلطة القضائية حظرت استخدام تطبيق تليجرام للتراسل الفوري حماية للأمن القومي، على حد تعبيره.

ووفقًا لليوم السابع، فقد قال تليفزيون طهران: "بالنظرإلى الشكاوى العديدة من تطبيق تليجرام، التي تقدَّم بها مواطنون إيرانيون، واستنادًا إلى طلب المؤسسات الأمنية من أجل مواجهة أنشطة تليجرام غير القانونية، قررت السلطة القضائية حظر استخدامه في إيران".

وجاء هذا القرار بعد أيام من حظر استخدام الجهات الحكومية هذا التطبيق الذي تستخدمه وسائل الإعلام الإيرانية والساسة والشركات والأفراد على نطاق واسع.

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