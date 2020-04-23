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من بداية رمضان.. موريتانيا تُقرر التخفيف من حظر التجول

نتيجة عدم تسجيل حالات إصابة جديدة بكورونا منذ أيام

قررت موريتانيا التخفيف من حظر التجول بداية من أول يوم من شهر رمضان المبارك.

ويأتي هذا القرار بحسب وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، نتيجة عدم تسجيل موريتانيا حالات إصابة جديدة بكورونا منذ أيام؛ مشيرًا إلى أن هذا الإجراء سيصاحبه المزيد من الحزم والصرامة تجاه المخالفين.

وأكد أن خطر انتشار هذه الوباء في البلاد ما زال قائمًا، في حال عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة.

فيروس كورونا الجديد موريتانيا

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من بداية رمضان.. موريتانيا تُقرر التخفيف من حظر التجول
سبق

قررت موريتانيا التخفيف من حظر التجول بداية من أول يوم من شهر رمضان المبارك.

ويأتي هذا القرار بحسب وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، نتيجة عدم تسجيل موريتانيا حالات إصابة جديدة بكورونا منذ أيام؛ مشيرًا إلى أن هذا الإجراء سيصاحبه المزيد من الحزم والصرامة تجاه المخالفين.

وأكد أن خطر انتشار هذه الوباء في البلاد ما زال قائمًا، في حال عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
08:26 AM

من بداية رمضان.. موريتانيا تُقرر التخفيف من حظر التجول

نتيجة عدم تسجيل حالات إصابة جديدة بكورونا منذ أيام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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1,809

قررت موريتانيا التخفيف من حظر التجول بداية من أول يوم من شهر رمضان المبارك.

ويأتي هذا القرار بحسب وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، نتيجة عدم تسجيل موريتانيا حالات إصابة جديدة بكورونا منذ أيام؛ مشيرًا إلى أن هذا الإجراء سيصاحبه المزيد من الحزم والصرامة تجاه المخالفين.

وأكد أن خطر انتشار هذه الوباء في البلاد ما زال قائمًا، في حال عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة.

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