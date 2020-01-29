ارتفاع مزيج برينت القياسي بـ0.96%
وصل إلى 60.08 دولارًا للبرميل اليوم
ارتفع سعر مزيج خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، صباح اليوم، بمقدار 0.57 دولارًا للبرميل، أو ما يعادل 0.96%؛ ليصل إلى 60.08 دولارًا للبرميل.
كما ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 0.54 دولارًا، أو ما يعادل 1.01%، ليصل إلى 54.02 دولارًا.
أسعار النفط
النفط
ارتفاع مزيج برينت القياسي بـ0.96%
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-01-29
ارتفع سعر مزيج خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، صباح اليوم، بمقدار 0.57 دولارًا للبرميل، أو ما يعادل 0.96%؛ ليصل إلى 60.08 دولارًا للبرميل.
كما ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 0.54 دولارًا، أو ما يعادل 1.01%، ليصل إلى 54.02 دولارًا.
29 يناير 2020 - 4 جمادى الآخر 1441
12:48 PM
ارتفاع مزيج برينت القياسي بـ0.96%
وصل إلى 60.08 دولارًا للبرميل اليوم
ارتفع سعر مزيج خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، صباح اليوم، بمقدار 0.57 دولارًا للبرميل، أو ما يعادل 0.96%؛ ليصل إلى 60.08 دولارًا للبرميل.
كما ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 0.54 دولارًا، أو ما يعادل 1.01%، ليصل إلى 54.02 دولارًا.