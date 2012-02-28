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مخالفات المرور تلتهم مكافآت طلاب جامعة جازان

مصدر: المستثمر لا يفتح الأبواب والمواقف لا تكفي

شكا طلاب جامعة جازان بسبب عدم توفير المواقف اللازمة لمركباتهم؛ ما يعرضهم لمخالفات مرورية تلتهم المكافآت التي يحصلون عليها.

وباشرت الجهات المرورية رصد المخالفات المرورية بحق مركبات الطلاب المتوقفة في الشارع المجاور للجامعة في ظل انعدام المواقف.

وأعرب الطلاب عن مخاوفهم من استمرار تحرير المخالفات المرورية إذا أوقفوا سياراتهم بالقرب من سور الجامعة "المباني القديمة"؛ ما يضطرهم إلى الوقوف على بعد كيلومتر من المدخل الرئيس.

وطالب كثير من الطلاب بتوفير عدد كافٍ من المواقف، مشيرين إلى عدم قدرتهم على دخول القاعات الدراسية نظراً لبعد المسافة؛ حيث يتأخرون على مواعيد المحاضرات.

وقال مصدر لـ"سبق": المستثمر المؤجر رفض فتح الأبواب للطلاب من أجل وضع مركباتهم في المواقع التي أخلتها الجامعة.

وأضاف: يوجد شارع في تلك الناحية قد يساهم فتحه في تخفيف معاناة الطلاب، علماً بأن الأرض المخصصة لمواقف الجامعة لا تكفي.

يشار إلى أن هذه الأزمة تتكرر وتتصاعد معها الشكاوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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مخالفات المرور تلتهم مكافآت طلاب جامعة جازان
سبق

شكا طلاب جامعة جازان بسبب عدم توفير المواقف اللازمة لمركباتهم؛ ما يعرضهم لمخالفات مرورية تلتهم المكافآت التي يحصلون عليها.

وباشرت الجهات المرورية رصد المخالفات المرورية بحق مركبات الطلاب المتوقفة في الشارع المجاور للجامعة في ظل انعدام المواقف.

وأعرب الطلاب عن مخاوفهم من استمرار تحرير المخالفات المرورية إذا أوقفوا سياراتهم بالقرب من سور الجامعة "المباني القديمة"؛ ما يضطرهم إلى الوقوف على بعد كيلومتر من المدخل الرئيس.

وطالب كثير من الطلاب بتوفير عدد كافٍ من المواقف، مشيرين إلى عدم قدرتهم على دخول القاعات الدراسية نظراً لبعد المسافة؛ حيث يتأخرون على مواعيد المحاضرات.

وقال مصدر لـ"سبق": المستثمر المؤجر رفض فتح الأبواب للطلاب من أجل وضع مركباتهم في المواقع التي أخلتها الجامعة.

وأضاف: يوجد شارع في تلك الناحية قد يساهم فتحه في تخفيف معاناة الطلاب، علماً بأن الأرض المخصصة لمواقف الجامعة لا تكفي.

يشار إلى أن هذه الأزمة تتكرر وتتصاعد معها الشكاوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
05:45 PM

مخالفات المرور تلتهم مكافآت طلاب جامعة جازان

مصدر: المستثمر لا يفتح الأبواب والمواقف لا تكفي

A A A
محمد المواسي - جازان
1
859

شكا طلاب جامعة جازان بسبب عدم توفير المواقف اللازمة لمركباتهم؛ ما يعرضهم لمخالفات مرورية تلتهم المكافآت التي يحصلون عليها.

وباشرت الجهات المرورية رصد المخالفات المرورية بحق مركبات الطلاب المتوقفة في الشارع المجاور للجامعة في ظل انعدام المواقف.

وأعرب الطلاب عن مخاوفهم من استمرار تحرير المخالفات المرورية إذا أوقفوا سياراتهم بالقرب من سور الجامعة "المباني القديمة"؛ ما يضطرهم إلى الوقوف على بعد كيلومتر من المدخل الرئيس.

وطالب كثير من الطلاب بتوفير عدد كافٍ من المواقف، مشيرين إلى عدم قدرتهم على دخول القاعات الدراسية نظراً لبعد المسافة؛ حيث يتأخرون على مواعيد المحاضرات.

وقال مصدر لـ"سبق": المستثمر المؤجر رفض فتح الأبواب للطلاب من أجل وضع مركباتهم في المواقع التي أخلتها الجامعة.

وأضاف: يوجد شارع في تلك الناحية قد يساهم فتحه في تخفيف معاناة الطلاب، علماً بأن الأرض المخصصة لمواقف الجامعة لا تكفي.

يشار إلى أن هذه الأزمة تتكرر وتتصاعد معها الشكاوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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