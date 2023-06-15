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بلدية ينبع تغلق 3 منشآت لعدم تقيدها بالاشتراطات الصحية والوقائية

أصدرت 14 إشعارًا أثناء جولاتها الرقابية على الأسواق والمراكز التجارية

أغلقت بلدية محافظة ينبع ثلاث منشأت وأصدرت 14 إشعارًا أثناء جولاتها الرقابية على الأسواق والمراكز التجارية والغذائية، وذلك لعدم تقيدها بالاشتراطات الصحية والتعليمات الوقائية والاحترازية.

وتأتي الحملة ضمن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي تتخذها بلدية المحافظة للسيطرة على فيروس "كورونا" المستجد والحد من أخطار انتشاره.

وفي هذا الإطار تكثف الفرق الرقابية بإدارة ‎صحة البيئة بالمحافظة جولاتها الرقابية على أسواق النفع العام، منها سوق السمك وسوق الخضار والفاكهة بالمحافظة للتأكد من التزامهم بالاشتراطات الصحية والتعليمات الوقائية والاحترازية.

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بلدية ينبع تغلق 3 منشآت لعدم تقيدها بالاشتراطات الصحية والوقائية
سبق

أغلقت بلدية محافظة ينبع ثلاث منشأت وأصدرت 14 إشعارًا أثناء جولاتها الرقابية على الأسواق والمراكز التجارية والغذائية، وذلك لعدم تقيدها بالاشتراطات الصحية والتعليمات الوقائية والاحترازية.

وتأتي الحملة ضمن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي تتخذها بلدية المحافظة للسيطرة على فيروس "كورونا" المستجد والحد من أخطار انتشاره.

وفي هذا الإطار تكثف الفرق الرقابية بإدارة ‎صحة البيئة بالمحافظة جولاتها الرقابية على أسواق النفع العام، منها سوق السمك وسوق الخضار والفاكهة بالمحافظة للتأكد من التزامهم بالاشتراطات الصحية والتعليمات الوقائية والاحترازية.

15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
07:16 PM

بلدية ينبع تغلق 3 منشآت لعدم تقيدها بالاشتراطات الصحية والوقائية

أصدرت 14 إشعارًا أثناء جولاتها الرقابية على الأسواق والمراكز التجارية

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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أغلقت بلدية محافظة ينبع ثلاث منشأت وأصدرت 14 إشعارًا أثناء جولاتها الرقابية على الأسواق والمراكز التجارية والغذائية، وذلك لعدم تقيدها بالاشتراطات الصحية والتعليمات الوقائية والاحترازية.

وتأتي الحملة ضمن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي تتخذها بلدية المحافظة للسيطرة على فيروس "كورونا" المستجد والحد من أخطار انتشاره.

وفي هذا الإطار تكثف الفرق الرقابية بإدارة ‎صحة البيئة بالمحافظة جولاتها الرقابية على أسواق النفع العام، منها سوق السمك وسوق الخضار والفاكهة بالمحافظة للتأكد من التزامهم بالاشتراطات الصحية والتعليمات الوقائية والاحترازية.

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