النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الولايات المتحدة تدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي من قبل مليشيا الحوثي

"أورتيغس": هذه الهجمات تهدد حياة الكثيرين وتؤدي لإصابة المدنيين الأبرياء

أدانت الولايات المتحدة بأشد العبارات اليوم الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأفادت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتيغس في بيان بأن هذه الهجمات تهدد حياة الكثيرين وتؤدي لإصابة المدنيين الأبرياء.

ودعا البيان إلى وضع حد فوري لهذه الأعمال العنيفة، التي تؤدي فقط إلى تفاقم الصراع في اليمن وتعميق عدم الثقة، معلناً وقوف الولايات المتحدة بحزم مع المملكة في الدفاع عن حدودها ضد هذه التهديدات المستمرة من قبل الحوثيين، الذين يعتمدون على الأسلحة والتكنولوجيا الإيرانية لتنفيذ مثل هذه الهجمات.


وحث البيان الأطراف مواصلة العمل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث من أجل التوصل إلى تسوية سياسية وإنهاء الصراع في اليمن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الولايات المتحدة تدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي من قبل مليشيا الحوثي
سبق

أدانت الولايات المتحدة بأشد العبارات اليوم الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأفادت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتيغس في بيان بأن هذه الهجمات تهدد حياة الكثيرين وتؤدي لإصابة المدنيين الأبرياء.

ودعا البيان إلى وضع حد فوري لهذه الأعمال العنيفة، التي تؤدي فقط إلى تفاقم الصراع في اليمن وتعميق عدم الثقة، معلناً وقوف الولايات المتحدة بحزم مع المملكة في الدفاع عن حدودها ضد هذه التهديدات المستمرة من قبل الحوثيين، الذين يعتمدون على الأسلحة والتكنولوجيا الإيرانية لتنفيذ مثل هذه الهجمات.


وحث البيان الأطراف مواصلة العمل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث من أجل التوصل إلى تسوية سياسية وإنهاء الصراع في اليمن.

02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440
11:04 PM

الولايات المتحدة تدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي من قبل مليشيا الحوثي

"أورتيغس": هذه الهجمات تهدد حياة الكثيرين وتؤدي لإصابة المدنيين الأبرياء

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
0
754

أدانت الولايات المتحدة بأشد العبارات اليوم الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأفادت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتيغس في بيان بأن هذه الهجمات تهدد حياة الكثيرين وتؤدي لإصابة المدنيين الأبرياء.

ودعا البيان إلى وضع حد فوري لهذه الأعمال العنيفة، التي تؤدي فقط إلى تفاقم الصراع في اليمن وتعميق عدم الثقة، معلناً وقوف الولايات المتحدة بحزم مع المملكة في الدفاع عن حدودها ضد هذه التهديدات المستمرة من قبل الحوثيين، الذين يعتمدون على الأسلحة والتكنولوجيا الإيرانية لتنفيذ مثل هذه الهجمات.


وحث البيان الأطراف مواصلة العمل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث من أجل التوصل إلى تسوية سياسية وإنهاء الصراع في اليمن.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,511
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,355
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,793
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,295

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم
نجحنا ولكن!

نجحنا ولكن!

سلطان رديف
الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان
لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي
المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة