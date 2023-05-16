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"ساو باولو" الأكثر تضرراً.. 15 ألف إصابة جديدة بـ"كورونا" في البرازيل

لغ إجمالي الوفيات 14817 بعد إحصاء 824 حالة إضافية.. والمتعافين 85 ألفاً

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل، إلى 218223 حالة بعد تسجيل 15305 إصابات جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، بحسب وزارة الصحة.

وأضافت الوزارة، الجمعة، أن إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس بلغ 14817 بعد إحصاء 824 وفاة إضافية، مشيرة إلى أن مجموع المصابين الذين تماثلوا للشفاء وصل إلى 84970.

وتعد ولاية ساو باولو الأكثر تضرراً من الوباء بـ 58378 حالة إصابة و4501 وفاة، تليها سيارا (22490 إصابة و1476 وفاة)، وريو دي جانيرو (20 ألف إصابة و3000 وفاة).

البرازيل فيروس كورونا الجديد

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"ساو باولو" الأكثر تضرراً.. 15 ألف إصابة جديدة بـ"كورونا" في البرازيل
سبق

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل، إلى 218223 حالة بعد تسجيل 15305 إصابات جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، بحسب وزارة الصحة.

وأضافت الوزارة، الجمعة، أن إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس بلغ 14817 بعد إحصاء 824 وفاة إضافية، مشيرة إلى أن مجموع المصابين الذين تماثلوا للشفاء وصل إلى 84970.

وتعد ولاية ساو باولو الأكثر تضرراً من الوباء بـ 58378 حالة إصابة و4501 وفاة، تليها سيارا (22490 إصابة و1476 وفاة)، وريو دي جانيرو (20 ألف إصابة و3000 وفاة).

16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
11:16 AM

"ساو باولو" الأكثر تضرراً.. 15 ألف إصابة جديدة بـ"كورونا" في البرازيل

لغ إجمالي الوفيات 14817 بعد إحصاء 824 حالة إضافية.. والمتعافين 85 ألفاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل، إلى 218223 حالة بعد تسجيل 15305 إصابات جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، بحسب وزارة الصحة.

وأضافت الوزارة، الجمعة، أن إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس بلغ 14817 بعد إحصاء 824 وفاة إضافية، مشيرة إلى أن مجموع المصابين الذين تماثلوا للشفاء وصل إلى 84970.

وتعد ولاية ساو باولو الأكثر تضرراً من الوباء بـ 58378 حالة إصابة و4501 وفاة، تليها سيارا (22490 إصابة و1476 وفاة)، وريو دي جانيرو (20 ألف إصابة و3000 وفاة).

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