متحدث الصحة: ارتفاع الحالات الحرجة بكورونا في جدة والرياض مرتبط بعدم الالتزام بالسلوكيات الصحية

شدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية بشكل مستمر

شدد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، على أهمية العودة بحذر خلال هذه الفترة، وطالب الجميع بالتقيد بالإجراءات الاحترازية والسلوكيات الصحية للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وقال لبرنامج "الراصد" على قناة الإخبارية: "لا نريد أن نشاهد المزيد من الحالات الحرجة أو المشاكل الصحية الناتجة عن التصرفات اللامسؤولة، ووجدنا بعض التصرفات التي لا حظها الجميع والتي لم تكن مسؤولة وفيها شيء من الاستهتار والمخاطرة على الأرواح".

وأضاف: "لاحظنا في بعض المدن شيئًا من الارتفاع حتى في الحالات الحرجة وهذا ناتج عما يدل من عدم تمسك بالسلوكيات الصحية مثل جدة والرياض، ولا نريد أن نشاهد مزيدًا من الإصابات أو الحالات الحرجة أو المشاكل الصحية"، مؤكدًا أن سلوكياتنا يجب أن نراعيها في المرحلة القادمة بكل دقة.