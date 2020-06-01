النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

متحدث الصحة: ارتفاع الحالات الحرجة بكورونا في جدة والرياض مرتبط بعدم الالتزام بالسلوكيات الصحية

شدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية بشكل مستمر

شدد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، على أهمية العودة بحذر خلال هذه الفترة، وطالب الجميع بالتقيد بالإجراءات الاحترازية والسلوكيات الصحية للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وقال لبرنامج "الراصد" على قناة الإخبارية: "لا نريد أن نشاهد المزيد من الحالات الحرجة أو المشاكل الصحية الناتجة عن التصرفات اللامسؤولة، ووجدنا بعض التصرفات التي لا حظها الجميع والتي لم تكن مسؤولة وفيها شيء من الاستهتار والمخاطرة على الأرواح".

وأضاف: "لاحظنا في بعض المدن شيئًا من الارتفاع حتى في الحالات الحرجة وهذا ناتج عما يدل من عدم تمسك بالسلوكيات الصحية مثل جدة والرياض، ولا نريد أن نشاهد مزيدًا من الإصابات أو الحالات الحرجة أو المشاكل الصحية"، مؤكدًا أن سلوكياتنا يجب أن نراعيها في المرحلة القادمة بكل دقة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
متحدث الصحة: ارتفاع الحالات الحرجة بكورونا في جدة والرياض مرتبط بعدم الالتزام بالسلوكيات الصحية
سبق

شدد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، على أهمية العودة بحذر خلال هذه الفترة، وطالب الجميع بالتقيد بالإجراءات الاحترازية والسلوكيات الصحية للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وقال لبرنامج "الراصد" على قناة الإخبارية: "لا نريد أن نشاهد المزيد من الحالات الحرجة أو المشاكل الصحية الناتجة عن التصرفات اللامسؤولة، ووجدنا بعض التصرفات التي لا حظها الجميع والتي لم تكن مسؤولة وفيها شيء من الاستهتار والمخاطرة على الأرواح".

وأضاف: "لاحظنا في بعض المدن شيئًا من الارتفاع حتى في الحالات الحرجة وهذا ناتج عما يدل من عدم تمسك بالسلوكيات الصحية مثل جدة والرياض، ولا نريد أن نشاهد مزيدًا من الإصابات أو الحالات الحرجة أو المشاكل الصحية"، مؤكدًا أن سلوكياتنا يجب أن نراعيها في المرحلة القادمة بكل دقة.

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
08:56 PM

متحدث الصحة: ارتفاع الحالات الحرجة بكورونا في جدة والرياض مرتبط بعدم الالتزام بالسلوكيات الصحية

شدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية بشكل مستمر

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
5
17,612

شدد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، على أهمية العودة بحذر خلال هذه الفترة، وطالب الجميع بالتقيد بالإجراءات الاحترازية والسلوكيات الصحية للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وقال لبرنامج "الراصد" على قناة الإخبارية: "لا نريد أن نشاهد المزيد من الحالات الحرجة أو المشاكل الصحية الناتجة عن التصرفات اللامسؤولة، ووجدنا بعض التصرفات التي لا حظها الجميع والتي لم تكن مسؤولة وفيها شيء من الاستهتار والمخاطرة على الأرواح".

وأضاف: "لاحظنا في بعض المدن شيئًا من الارتفاع حتى في الحالات الحرجة وهذا ناتج عما يدل من عدم تمسك بالسلوكيات الصحية مثل جدة والرياض، ولا نريد أن نشاهد مزيدًا من الإصابات أو الحالات الحرجة أو المشاكل الصحية"، مؤكدًا أن سلوكياتنا يجب أن نراعيها في المرحلة القادمة بكل دقة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,712
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,068
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,048
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,804

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الشرطة في المملكة

الشرطة في المملكة

غسان محمد عسيلان
"كورونا".. والمرحلة الأخطر

"كورونا".. والمرحلة الأخطر

حواء القرني
الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

علي آل شرمة
أنت كفو

أنت كفو

مها عبدالله الحقباني
كورونا.. وبحيرة اللبن!!

كورونا.. وبحيرة اللبن!!

وحيد بغدادي
عيـــــــد.. أين سعيد؟

عيـــــــد.. أين سعيد؟

خالد الحقباني
هيئة النهي عن كورونا

هيئة النهي عن كورونا

أحمد عجب
الشوق للحياة الطبيعية!؟

الشوق للحياة الطبيعية!؟

سارة الجهني
ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم
سفراء.. الوداع الأخير

سفراء.. الوداع الأخير

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة