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"رويترز": المخابرات التركية ساعدت العراق على اعتقال قيادي "داعش" سامي جاسم

مصادر بينت أنه اختبأ في شمال غرب سوريا

نقلت "رويترز" عن مصدر أمني إقليمي كبير ومصدرين أمنيين عراقيين، اليوم (الثلاثاء)، أن المخابرات التركية ساعدت العراق على اعتقال سامي جاسم القيادي في تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأوضحت المصادر أن "جاسم" كان مختبئاً في شمال غرب سوريا، وأن المخابرات التركية لعبت دورًا أساسيًّا في اعتقاله.

ورفض مسؤولون في الحكومتين العراقية والتركية التعليق على روايات المصادر عن اعتقال "جاسم".

وأعلن العراق الاثنين الماضي أن قواته الأمنية اعتقلت العراقي سامي جاسم خلال ما وصفته "عملية خاصة خارج الحدود"، ولم يذكر تفاصيل بشأن موعد ومكان اعتقاله.

و"جاسم" أحد أكبر قادة "داعش" الذين اعتقلوا أحياء، وكان نائبًا لمؤسس التنظيم أبو بكر البغدادي، الذي قُتل خلال غارة أمريكية في 2019 في شمال غرب سوريا، ومساعدًا مقربًا لزعيم التنظيم الحالي أبو إبراهيم الهاشمي القريشي.

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"رويترز": المخابرات التركية ساعدت العراق على اعتقال قيادي "داعش" سامي جاسم
سبق

نقلت "رويترز" عن مصدر أمني إقليمي كبير ومصدرين أمنيين عراقيين، اليوم (الثلاثاء)، أن المخابرات التركية ساعدت العراق على اعتقال سامي جاسم القيادي في تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأوضحت المصادر أن "جاسم" كان مختبئاً في شمال غرب سوريا، وأن المخابرات التركية لعبت دورًا أساسيًّا في اعتقاله.

ورفض مسؤولون في الحكومتين العراقية والتركية التعليق على روايات المصادر عن اعتقال "جاسم".

وأعلن العراق الاثنين الماضي أن قواته الأمنية اعتقلت العراقي سامي جاسم خلال ما وصفته "عملية خاصة خارج الحدود"، ولم يذكر تفاصيل بشأن موعد ومكان اعتقاله.

و"جاسم" أحد أكبر قادة "داعش" الذين اعتقلوا أحياء، وكان نائبًا لمؤسس التنظيم أبو بكر البغدادي، الذي قُتل خلال غارة أمريكية في 2019 في شمال غرب سوريا، ومساعدًا مقربًا لزعيم التنظيم الحالي أبو إبراهيم الهاشمي القريشي.

12 أكتوبر 2021 - 6 ربيع الأول 1443
08:33 PM

"رويترز": المخابرات التركية ساعدت العراق على اعتقال قيادي "داعش" سامي جاسم

مصادر بينت أنه اختبأ في شمال غرب سوريا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت "رويترز" عن مصدر أمني إقليمي كبير ومصدرين أمنيين عراقيين، اليوم (الثلاثاء)، أن المخابرات التركية ساعدت العراق على اعتقال سامي جاسم القيادي في تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأوضحت المصادر أن "جاسم" كان مختبئاً في شمال غرب سوريا، وأن المخابرات التركية لعبت دورًا أساسيًّا في اعتقاله.

ورفض مسؤولون في الحكومتين العراقية والتركية التعليق على روايات المصادر عن اعتقال "جاسم".

وأعلن العراق الاثنين الماضي أن قواته الأمنية اعتقلت العراقي سامي جاسم خلال ما وصفته "عملية خاصة خارج الحدود"، ولم يذكر تفاصيل بشأن موعد ومكان اعتقاله.

و"جاسم" أحد أكبر قادة "داعش" الذين اعتقلوا أحياء، وكان نائبًا لمؤسس التنظيم أبو بكر البغدادي، الذي قُتل خلال غارة أمريكية في 2019 في شمال غرب سوريا، ومساعدًا مقربًا لزعيم التنظيم الحالي أبو إبراهيم الهاشمي القريشي.

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